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ТАСС

Биография Виктора Афзалова

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Как сообщил источник, генерал-полковника назначили новым главнокомандующим ВКС РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 октября 2023 года источник, близкий к Воздушно-космическим силам России (ВКС РФ), сообщил ТАСС, что генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС РФ. Ранее этот пост занимал генерал армии Сергей Суровикин.

Происхождение и образование

Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года.

В 1989 году окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (ныне Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО им. маршала авиации Е.Я. Савицкого, город Пушкин в составе Санкт-Петербурга), в 2000 году - Военный университет войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ (ныне Военная академия войсковой ПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского, Смоленск). В 2010 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва).

Звания, награды

Начал службу начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018 года получил назначение на должность начальника Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России - первого заместителя главнокомандующего ВКС РФ.

В 2020 году являлся временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС РФ.

В 2022 году стал генерал-полковником.

Среди наград - ордена Александра Невского, "За военные заслуги". 

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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