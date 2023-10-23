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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о востребованности развития систем ночного видения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Эксперт Кнутов: сегодня крайне необходимы пассивные системы ночного видения

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов 20 октября рассказал «Известиям» о востребованности развития систем ночного видения. По его словам, сегодня крайне необходимы такие разработки.

Ранее гендиректор компании Денис Осломенко сообщил, что российская компания «Лаборатория ППШ» ведет разработку системы ночного видения «Флинт», которая позволит бойцам в зоне спецоперации скрытно передвигаться на квадроциклах.

«Система ночного видения сейчас очень нужна, причем пассивная система, не активная. Активные изучают инфракрасные лучи, отражают эти лучи от предметов и возвращаются, но если у нас пассивные приборы, то мы четко видим, где находится этот активный радар, активный излучатель инфракрасного диапазона и тем самым раскрываем себя, поэтому уже давно ставка делается именно на пассивные системы инфракрасные, они крайне необходимы», — заявил Кнутов.

Он объяснил, что благодаря таким системам даже в дневное время можно использовать режим тепловизора и за счет этого видеть личный состав противника, его технику, в том числе за лесными массивами.

«С помощью подобного рода приборов и когда фиксируется вспышка, и с помощью секундомера считается время от вспышки до непосредственно звука от разрыва, либо визуально фиксируется разрыв, таким образом определяется квадрат, откуда противник ведет огонь», — отметил военный эксперт.

Кнутов добавил, что чем больше таких приборов будет на вооружении, тем быстрее РФ одержит победу.

Также в сентябре стало известно, что ВС России приняли на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, которая поможет военнослужащим укрываться от удара высокоточных управляемых вражеских ракет, может работать в диапазоне температур от –50 до +55 градусов.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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