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Интерфакс-АВН

Французские военные покинут Нигер до конца года, подтверждает командование сил в Сахеле

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

Париж. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Французский военный контингент будет полностью выведен из Нигера к 31 декабря, заявил командующий силами Франции в странах зоны Сахеля генерал Эрик Озанн.

"Объявленная президентом цель о выходе к 31 декабря будет достигнута", - сказал в пятницу французский военачальник на пресс-конференции в Ниамее. Его слова приводит газета Le Figaro.

Такую цель - вывести 1,4 тыс. французских солдат из Нигера до конца текущего года - поставил в конце сентября президент Эмманюэль Макрон на фоне обострения отношений с Нигером, власть в котором захватили путчисты, чьи полномочия Париж не признал.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступили 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Нигерский военный режим потребовал, чтобы французский контингент покинул страну, и сообщил 9 октября, что график вывода сил Франции из Нигера согласован обеими сторонами.

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Нигер
Франция
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