Полковник назвал отличающую от западных аналогов особенность «Панциря»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов раскрыл особенности зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что постоянно модернизируемая система является лучшим комплексом на вооружении у российской армии.

«Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" постоянно модернизируется. Сейчас его удалось доработать до такого уровня, что над комплексом стала очень маленькой так называемая "мертвая воронка". Работы ведутся с целью повышения дальности обнаружения и поражения. Кроме того, разрабатываются новые модификации, которые позволяют поражать даже гиперзвуковые цели», — сказал он.

Если говорить о боевых характеристиках «Панциря», то это, пожалуй, самый лучший комплекс, который есть у нас на вооружении. Кроме того, он способен вести стрельбу в движении. (...) Во всем мире, кроме него, это способен делать только наш отечественный комплекс «Тор» Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Эксперт также подчеркнул, что в существующем варианты «Панцирь» способен обнаруживать даже небольшие по размеру цели.

«Там есть оптико-электронная станция, которая позволяет визуально зафиксировать и сопровождать цели как днем, так и ночью. Можно одновременно обстреливать до четырех целей, причем есть автоматический режим, который работает по принципу "свой — чужой"», — заключил Кнутов.

Более того, разрабатываются новые ракеты, которые будут способны поражать беспилотники. А те пушки, которые есть, — два зенитных 30-миллиметровых автомата — позволяют поражать как наземные, так и воздушные цели

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее стало известно, что российские военные в 2024 году получат улучшенные мишени-имитаторы ракет Е17 для подготовки расчетов систем ПВО «Панцирь», «Бук» и «Тор».