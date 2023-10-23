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Известия.ru

В России разработают систему скрытного передвижения в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российская компания «Лаборатория ППШ» ведет разработку системы ночного видения «Флинт», которая позволит бойцам в зоне СВО скрытно передвигаться на квадроциклах. Об этом 20 октября сообщил ТАСС гендиректор компании Денис Осломенко.

По его словам, на форуме «Армия» им удалось услышать рекомендации относительно своей разработки. Так, на основе тепловизионных прицелов «Легат» сейчас ведется создание системы, предназначенной для автомобилей и квадроциклов. В качестве примера ее применения Осломенко назвал возможность эвакуировать раненых в ночное время суток.

Гендиректор компании рассказал, что «Флинт» надо будет устанавливать на передней части квадроцикла или на крыше автомобиля. Система будет передавать картинку на экран или очки водителя.

Осломенко заявил, что разработка решения должна закончиться уже к середине ноября.

В сентябре стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ приняли на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, которая поможет военнослужащим укрываться от удара высокоточных управляемых вражеских ракет. Отмечается, что РДГ-У может работать в диапазоне температур от –50 до +55 градусов.

До этого, в августе, Денис Осломенко на полях форума «Армия-2023» рассказал, что улучшенное антидроновое ружье со встроенным подавителем ЛПД-820 передано в зону проведения спецоперации для российских подразделений. Как отметил Осломенко, система позволяет обнаружить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на расстоянии до 1 км и включить режим подавления, когда его еще нет в поле видимости. Новые ружья уже поставляются в зону спецоперации, и они в большом дефиците.


Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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