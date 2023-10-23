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Применение ТОС-2 «Тосочка» назвали «ужасной новостью» для ВСУ

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Тяжелая огнеметная система "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Журналисты польского издания Interia назвали использование ТОС-2 «Тосочка» «ужасной новостью» для Украины. Об этом сообщается в материале на сайте портала.

По словам авторов, российские СМИ недавно опубликовали кадры боевого применения комплекса ТОС-2. Журналисты Interia назвали применение тяжелой огнеметной системы «Тосочка» «ужасной новостью» для Киева, который использует предыдущую версию термобарической ракетной установки.

В материале говорится, что ТОС-2 представляет серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалисты издания объяснили, что огенеметная система наносит по цели двойной удар: сперва разгоняется облако топлива, которое содержит токсичные материалы, а затем оно поджигается, в результате чего создается огненный взрыв.

Эксперты Interia подчеркнули, что ТОС-2 имеет увеличенную дальность полета ракеты — 15 километров. Для сравнения, дальность полета ТОС-1 составляла 3 километра, ТОС-1А — 10 километров. В отчете говорится, что это позволяет наносить удары с большей точностью и эффективностью, не подвергая опасности собственные войска.

В середине октября в Минобороны РФ заявили, что российские военные применили в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Новая машина полностью автоматизирована, также на ней стоит система радиоэлектронной защиты.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
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