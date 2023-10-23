Учебный центр "Калашникова" получит земельные участки для строительства своих объектов

При этом точное местоположение участков не уточняется

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Учебный центр концерна "Калашников" получит в аренду земельные участки для строительства на них объектов, необходимых для его работы. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Минобороны России и акционерного общества "Концерн "Калашников" о предоставлении автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Концерна "Калашников" в аренду без проведения торгов находящихся в федеральной собственности земельных участков для строительства объектов, необходимых для осуществления этой автономной некоммерческой организацией своей деятельности", - говорится в распоряжении. При этом точное местоположение участков не уточняется.

Ранее в концерне сообщалось о создании академии "Калашникова", а также учебного центра тактической медицины (УТЦМ). Академия "Калашников" - юношеский технопарк, который реализует программы дополнительного образования для школьников старших классов по инженерным направлениям. Минимальный возраст обучающихся - 13 лет, обучение бесплатное.

УЦТМ был открыт в 2020 году, в нем проходят обучение приемам оказания первой помощи. Курс для всех желающих предусматривает три различных варианта: тренировочный восьмичасовой курс, базовый курс продолжительностью два дня, а также расширенный трехдневный курс. В центре также проводятся однодневные тематические курсы по таким дисциплинам, как сердечно-сосудистая реанимация, остановка кровотечения, десмургия (наложение шин).

В целях обеспечения реалистичности отрабатываемых ситуаций, в центре применяются современные средства симуляции, используется весь спектр средств оказания первой помощи, занятия проводятся в условиях естественной среды.