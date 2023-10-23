Войти
ТАСС

В Германии заявили о продолжении военной помощи Украине

273
0
0
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц обсудили "политическую, военную и гуманитарную обстановку" в телефонном разговоре

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, лидеры двух стран обсудили "политическую, военную и гуманитарную обстановку на Украине". "Президент Зеленский проинформировал о последствиях недавних российских атак и поблагодарил правительство ФРГ за военную поддержку, в особенности за усиление украинской системы ПВО в рамках второго зимнего пакета [военной помощи со стороны федеративной республики]", - сообщил Хебештрайт.

"Он [Шольц] заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - продолжал представитель кабмина. "Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе касательно глобальной поддержки мирного урегулирования [конфликта], и оставаться и впредь в тесном контакте", - заявил Хебештрайт.

В октябре Минобороны ФРГ сообщило о предоставлении Украине в преддверии зимы нового пакета помощи объемом €1 млрд. В него включены дополнительные средства ПВО и три самоходные установки Gepard. Когда именно будет осуществлена поставка, не уточняется. Общий объем помощи Германии Украине - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €23 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
05.01.2023
Внук де Голля о России: "Кроме евреев при Гитлере, никого так не грабили"
02.01.2023
Французы: США добьются того, что Россия и Китай создадут НАТО Востока
09.04.2021
В МИД РФ с иронией ответили на заявление Пентагона по Украине
05.09.2016
Продлить действующий или заключить новый
30.08.2016
ГП «Антонов» разворачивает производство Ан-178
13.05.2013
«Премьеры обязательно будут!»
25.08.2009
Новые крылья МАКСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB