Эксперт заявил, что Зеленскому придется признать потерю территорий ради мира

Научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир считает полезным для Киева изучить опыт Финляндии

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Нынешние власти Украины должны будут смириться с потерей территории, если хотят добиться мира, сохранить суверенитет и избежать дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение выразил в ежеквартальном журнале Front Populaire специалист по мировой экономике, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Масштабы человеческих потерь делают срочной и очевидной идею переговоров, пусть даже ограниченных, о прекращении огня", - считает эксперт.

Он указывает на несогласие с таким вариантом многих как на Украине, потерявшей 20% своей территории, так и в России, которая опасается возможного перевооружения Украины в случае приостановки конфликта. Однако в этом контексте Сапир считает полезным для Киева изучить опыт Финляндии, которая по итогам конфликтов с СССР пошла на заключение мира и отказалась от нескольких территорий, "сохранив свой политический суверенитет и обеспечив экономическое развитие", а также нормализовав отношения с крупным соседом.

"Страна сохранит свой суверенитет, как Финляндия, со своими свободными выборами, но ей придется согласиться с потерей территорий, в настоящий момент занятых Россией, нейтрализацию, то есть отказ от вступления в НАТО и, возможно, в ЕС и закрепить в конституции равноправное использование русского и украинского языка", - считает экономист.

Также, по его словам, Киеву придется пойти на определенную форму демилитаризации с ограничением количества тяжелых вооружений в войсках. Для обеспечения гарантий безопасности он допускает соглашение о военной помощи в случае нового конфликта с Францией, ФРГ и Польшей. В то же время эксперт задается вопросом о том, что может быть засчитано в качестве требуемой Россией денацификации, утверждая, что рамки этого понятия весьма размыты.

"Международный кризис, вызванный конфликтом на Украине, - это серьезный кризис. Возможно, это самый крупный кризис со времен окончания холодной войны. Он не может быть разрешен простым прекращением огня и заморозкой. Он, безусловно, потребует сложных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе. И чем раньше правящие элиты Европы поймут это, тем лучше", - заключил Сапир.