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ЦАМТО

Saab поставит гранатометы "Карл Густав" Силам самообороны Японии

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Выстрел из гранатомёта Carl Gustaf.
Выстрел из гранатомёта Carl Gustaf.
Источник изображения: news.soc.mil

ЦАМТО, 20 октября. Шведская компания Saab 19 октября объявила о подписании с командованием Сил самообороны Японии контракта на поставку 84-мм многоцелевых гранатометов "Карл Густав".

Стоимость заказа не раскрывается. В пакет поставки входят более 300 систем. Передача гранатометов заказчику должна быть выполнена в 2025 году.

Силы самообороны Японии приняли на вооружение первые гранатометы линейки "Карл Густав" в 1979 году. Пока не раскрывается, какая версия гранатомета заказана в рамках нового контракта, однако можно предположить, что Силы самообороны Японии получат новейшую модификацию M4.

Первые контракты на поставку разработанного Saab гранатомета "Карл Густав" были заключены в 1948 году. На текущий момент гранатометы "Карл Густав" приобретены 40 странами мира, последняя версия, M4, заказана ВС более 15 государств.

Новейшая версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели. Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Япония
Продукция
Carl Gustaf M4
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