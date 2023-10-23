Правительство Италии опубликовало данные о финансировании ряда новых программ по закупке ВиВТ

ЦАМТО, 20 октября. Правительство Италии в этом году выделило финансирование на закупку новых основных боевых танков (ОБТ), боевых бронированных машин (ББМ) и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как сообщает Defense News, бюджетный документ, который планировалось представить еще весной, был опубликован только 17 октября. Он детализирует расходы Италии на оборону на 2023 ф.г. и включает прогноз на 2024 и 2025 ф.гг. Отмечается, что задержка в публикации документа связана с постоянным обновлением перечня военных поставок Украине.

На данный момент в перечень приобретений для ВС Италии включена 21 РСЗО американского производства (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ожидается, что первоначальный взнос в размере 137 млн. евро будет выделен в течение следующих семи лет, а общие затраты на проект достигнут 960 млн. евро.

В документе также подтверждено объявленное в июле намерение Италии закупить новые ОБТ "Леопард-2A8". На данный проект в 2024 ф.г. запланировано выделить 100 млн. евро, к 2037 ф.г. Италия рассчитывает потратить 4 млрд. евро, а в конечном итоге расходы по данной программе достигнут 8,25 млрд. евро. Летом некоторые источники сообщали, что цель Италии – приобретение 133 новых танков, отвечающих требованиям НАТО.

В то же время, правительство заявило, что покупка "Леопардов" не исключает участия Италии в программе Main Ground Combat System – франко-германской инициативе по разработке нового танка.

Еще одним крупным проектом, изложенным в документе, является программа стоимостью 15 млрд. евро по закупке новых ББМ для замены устаревших машин типа "Дардо". На 2024 ф.г. для запуска программы планируется выделить 48 млн. евро, а в бюджете заложено 5,23 млрд. евро, которые распределены на 14 лет.

Италии еще предстоит решить, какая ББМ будет выбрана, однако в документе говорится, что программа должна по максимуму использовать итальянский промышленный потенциал, обеспечить рабочие места и передачу ноу-хау.

Среди других новых программ: разработка технологии "роя дронов" – 76 млн. евро; инвестиции Италии в трехстороннюю программу по разработке истребителя совместно с Японией и Великобританией – 271 млн. евро в этом году (к 2037 году прогнозируется, что общая сумма расходов достигнет 7,77 млрд. евро).

Бюджет Министерства обороны Италии на 2023 ф.г. составляет в общей сложности 19,56 млрд. евро по сравнению с 18 млрд. евро в 2022 ф.г. Часть бюджета, выделенная на закупку ВиВТ, составляет 6,1 млрд. евро, что на 12,5% больше, чем 5,42 млрд. евро в 2022 ф.г., что, в свою очередь, примерно на 35% выше по сравнению с 4 млрд. евро, потраченными в 2021 ф.г.

Для получения полной картины расходов на оборонные закупки в Италии необходимо добавить ежегодные дополнительные денежные средства, выделяемые для внутренних закупок по линии Министерством промышленности, которые составляют 1,87 млрд. евро по сравнению с 2,43 млрд. евро в прошлом году.

Тем не менее, общий объем закупок в этом году, с учетом расходов Министерства обороны и Министерства промышленности, составляет 7,97 млрд. евро по сравнению с 7,85 млрд. евро в прошлом году, 6,76 млрд. евро – в 2021 ф.г. и 5,45 млрд. евро – в 2020 году, что свидетельствует о сохраняющейся тенденции увеличения расходов в данной сфере.

В бюджетном документе прогнозируется, что общие расходы на закупки ВиВТ в дальнейшем будут стабильно расти: в 2024 ф.г. до 8,16 млрд. евро и до 8,74 млрд. евро в 2025 ф.г.