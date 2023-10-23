Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков

Песков: РФ и США де-юре достигли паритета после отзыва ратификации ДВЗЯИ Москвой

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, Россия внимательно наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как следует из опубликованного сообщения американского минэнерго, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы - и Америка, и Россия - являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", - сказал Песков журналистам на вопрос, что по поводу испытаний в США думают в Кремле и стоит ли ждать реакцию.

Он подчеркнул, что это было не ядерное испытание.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.

В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.