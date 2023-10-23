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ТАСС

Le Monde: после попыток изолировать Россию изоляция угрожает самому Западу

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США пытаются спасти однополярный миропорядок псевдореформой СБ ООН
США пытаются спасти однополярный миропорядок псевдореформой СБ ООН.
Источник изображения: @ Александр Щербак/ТАСС

По данным газеты, "неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс о двойных стандартах и лицемерии"

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Западные страны, уже второй год не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене в контексте украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа. Такое мнение публикует газета Le Monde.

"Жестокость ответных действий Израиля и поддержка, которую он получает от западных столиц, ослабляют фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях. Сравнение действий России и Израиля не заставило себя ждать, хотя западные страны отказываются ставить их на один уровень. Так, неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <...> о "двойных стандартах" и "лицемерии" Запада", - пишет издание.

Среди прочего упоминается отказ от принятия в Совете Безопасности ООН российской резолюции с осуждением убийства мирных граждан и призывом к мирному урегулированию. "Такой шаг мог поставить Запад в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации - это выигрышный ход для [президента РФ Владимира] Путина", - считают авторы публикации.

Газета, цитируя неназванные европейские дипломатические источники, пишет, что обострение палестино-израильского конфликта стало "подарком с небес" и "удачей" для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом. Это проявилось как в вынужденном переключении внимания СМИ на новый конфликт, так и в общем "ослаблении западной позиции по Украине".

"Речь идет не только об уходе украинской проблемы на второй план в телепередачах. Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу. Эти усилия, имевшие относительный успех, сейчас сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Изоляция угрожает <...> западному блоку", - констатирует издание.

Le Monde обращает внимание на "отказ от присущей России нейтральной позиции" по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о "терроризме" со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием "укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт" и "сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере".

"Русские рассчитывают, что, поддержав ХАМАС, они сблизятся с рядом стран Глобального Юга и получат выгоду на украинском театре действий", - приводит газета слова источника в Елисейском дворце.

И хотя издание пишет, что Украина, дабы продемонстрировать свою привязанность к Западу, тут же поддержала Израиль, в то же время авторы публикации считают, что "полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него". "Глобальный Юг может задаться вопросом: зачем поддерживать Украину, если она выражает приверженность лишь одной стороне, не осуждая израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев", - заявила Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений (ФИМО, IFRI). 

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Страны
Израиль
Россия
Украина
Франция
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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