Израиль приостановил поставки вооружений в Колумбию

ЦАМТО, 20 октября. Как сообщает агентство Associated Press, правительство Израиля приостановило все продажи и поставки оборудования для обороны и обеспечения безопасности, а также предоставление сопутствующих услуг Колумбии.

Данный шаг последовал за обменом заявлениями в X (ранее Twitter) между президентом Колумбии Густаво Петро и послом Израиля в Боготе Гали Даган по поводу конфликта в секторе Газа.

Г.Петро отказался осудить атаку ХАМАС и обвинил Израиль в превращении Газы в "концентрационный лагерь".

В минувшие выходные Г.Петро усилил свою критику Израиля, назвав военную операцию в Газе "геноцидом" и пригрозил разорвать отношения с еврейским государством.

В конечном итоге МИД Израиля вызвал посла Колумбии и довел до него, что оборонное сотрудничество между странами будет приостановлено. Министерство обороны Колумбии пока не комментирует это сообщение.

До последнего времени Колумбия поддерживала тесные отношения с Израилем, приобретая у него военную технику и оборудование для обеспечения безопасности. Отношения охладились после того, как Г.Петро стал президентом в августе 2022 года.

В частности, основной истребитель ВВС Колумбии, "Кфир", поставлен компанией IAI. В январе 2023 года стороны продлили контракт на оказание услуг технического обслуживания самолетов до 2025 года.

СВ Колумбии вооружены 5,56-мм пулеметами Galil производства Israel Weapons Industries и снайперской винтовкой Galil калибра 7,62 мм. С 1980-х годов они производились в Колумбии по лицензии государственным концерном INDUMIL, который экспортировал это оружие в другие страны Южной и Центральной Америки. Недавно Колумбия начала заменять оружие новой пехотной винтовкой Galil ACE, производимой на месте компанией INDUMIL по лицензии IWI.

ПТРК "Спайк" компании Rafael является основным средством борьбы с танками ВС Колумбии.

Колумбия также планировала приобрести ЗРК "Барак MX" производства компании Israel Aerospace Industries.

Как заявил Defense News независимый аналитик Эмилио Менесес, вспышка критики президента в адрес Израиля, которую можно было бы выразить более уместным языком и через надлежащие дипломатические каналы, не помогает ни палестинскому народу, ни Колумбии.