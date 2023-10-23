Военный эксперт рассказал об уникальности САУ «Коалиция-СВ»

Военный эксперт Кнутов: «Коалиция-СВ» — лучшая самоходная гаубица в мире

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов 20 октября рассказал «Известиям», в чем уникальность новейшей российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ».

Ранее в этот день госкорпорация «Ростех» сообщила, что САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, подтвердившие ее уникальные технические характеристики.

«Коалиция-СВ» на сегодняшний день, на мой взгляд, является лучшей самоходной гаубицей в мире. В чем ее особенность? Ну, во-первых, это достаточно надежное и мощное шасси, которое позволяет передвигаться по любым грунтам, независимо от погоды. Кроме того, само орудие, которое позволяет стрелять активно-реактивными снарядами на дальность до 70 км. На такой дальности на сегодняшний день не стреляет ни одно из орудий в мире», — сказал Кнутов.

Кроме того, САУ «Коалиция-СВ» имеет режим «шквал огня» — это когда за одну минуту производится несколько залпов, и снаряды ложатся в одну точку одновременно. Как пояснил эксперт, такой режим гарантированно уничтожает цель и создает у противника иллюзию, что огонь ведет батарея, а не одно орудие.

«Самоходка способна вести боевые действия с учетом сетецентрических войн, то есть она может получать информацию от внешних источников с целью указания, орудие наводится, осуществляется корректировка данных с учетом погоды, разогрева ствола, количества произведенных выстрелов. И таким образом мощность стрельбы значительно возрастает. Если эти самоходки у нас сейчас будут достаточно активно выпускаться, я думаю, что в контрбатарейной борьбе с натовской артиллерией мы одержим победу», — заключил он.

В августе сообщалось, что производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 2024 году вырастет в 25 раз. Снаряд может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».

Дальность полета боеприпаса — 20 км, масса боевой части — 8 кг. Экспортная версия снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.