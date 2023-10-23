Лавров назвал слухами поставки боеприпасов КНДР в Россию

Лавров: обвинения в поставках боеприпасов КНДР в РФ являются лишь слухами

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы в эфире.

"Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, – это не новость. Это всем хорошо известно", - сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Белого дома о том, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву были доставлены тысячи контейнеров с якобы военной помощью.