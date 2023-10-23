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ТАСС

Politico: для оборонной промышленности США настал "переломный момент"

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Источник изображения: AP Photo/ Matt Rourke

Вице-президент по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности Дак Хардвик отметил, что впервые за 30 лет одновременно "идут два реальных конфликта и существует потенциальный третий в трех разных регионах мира"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Необходимость осуществления поставок вооружений двум странам формирует "переломный момент" для американской оборонной промышленности на фоне военных конфликтов. Об этом сообщила газета Politico.

"Впервые за последние 30 лет по сути одновременно идут два реальных конфликта и существует потенциальный третий в трех разных регионах мира", - приводит издание слова вице-президента по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности Дака Хардвика. По данным издания, речь идет о Тайване, для которого США являются основным поставщиком вооружений.

В связи с острой необходимостью в вооружениях для поставки в зоны двух зарубежных конфликтов внутри Пентагона создана группа специалистов, которая "прочешет арсеналы США в поисках боеприпасов", указывает издание. При этом еще летом британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что западные страны могут быть не готовы к новому потенциальному конфликту, например с Китаем, из-за нехватки оружия.

Агентство Reuters в пятницу сообщило со ссылкой на источники, что администрация Байдена намерена запросить у Конгресса $60 млрд на оказание помощи Украине и $14 млрд на поддержку Израиля. При этом примерно половину средств, предназначенных Украине, планируется потратить на восполнение запасов и модернизацию вооружений самих США.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на чиновников информировал, что администрация Байдена может в конце недели предоставить на утверждение Конгрессу проект объединенной помощи Израилю, Украине и Тайваню, который также будет включать финансирование охраны американских границ. Однако, как отметил неназванный американский законодатель в беседе с изданием, в Палате представителей Конгресса могут возникнуть проблемы с утверждением подобной инициативы, так как группа республиканцев выступает против объединения помощи. Если поддержка Израиля и охрана границ, как пишет журнал, не вызывают вопросов в Палате представителей, то к дополнительной поддержке Украины ряд республиканцев относится критически, поскольку, по их мнению, США уже предоставили Киеву достаточно помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
США
Тайвань
Украина
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