Войти
ТАСС

Ispace получила $80 млн от правительства Японии на создание лунного посадочного модуля

274
0
0
Японская компания ispace показала облик своего микролунохода
Японская компания ispace показала облик своего микролунохода.
Источник изображения: ispace

Новый посадочный модуль получит название Series-3

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выделило 12 млрд иен (около $80 млн) компании Ispace на создание нового лунного посадочного модуля. Об этом говорится в заявлении на сайте фирмы.

В нем, в частности, указано, что компания выиграла грант на "разработку и демонстрацию функционала лунного посадочного модуля". Ispace к 2027 году должна создать космический корабль, способный осуществить посадку на поверхность Луны, который также сможет доставлять туда "груз массой не менее 100 кг". Новый посадочный модуль получит название Series-3, он будет разработан и собран в Японии.

Компания Ispace занимается разработкой космических кораблей для исследования поверхности Луны, ее штаб-квартира расположена в Токио, а филиалы также присутствуют в США и Люксембурге. Сейчас японское отделение Ispace работает над второй лунной миссией, запуск которой запланирован на 2024 год. Одновременно в американском отделении фирмы идет подготовка Миссии-3, запланированной на 2026 год. Первая миссия HAKUTO-R потерпела неудачу в декабре 2022 года: космическое судно разбилось о поверхность естественного спутника Земли. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
США
Япония
Проекты
Луна
Похожие новости
02.05.2022
Анархия: над освоением космоса нависла угроза
30.06.2021
Чьи на Луне тапки
30.10.2020
США и Европа без России освоят Луну
26.10.2020
Рогозин назвал бессмысленной лунную гонку между странами
15.10.2020
NASA подписало соглашения об освоении Луны с семью странами
26.12.2019
Le Monde (Франция): многостороннее сотрудничество на Луне не лучше, чем на Земле
12.07.2018
Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную жизнь в космосе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB