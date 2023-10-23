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Военное обозрение

Минобороны США обеспокоилось наращиванием Китаем своего ядерного арсенала, который планируется увеличить вдвое

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время Китай существенно увеличил количество боеголовок в своем ядерном арсенале. Об этом утверждается в специальном докладе министерства обороны США.

По данным Пентагона, ядерный арсенал Китая в настоящее время насчитывает примерно 500 боеголовок, но за ближайшие шесть с половиной лет данное количество Пекин планирует удвоить. В 2030 году КНР хочет обладать уже 1000 боеголовок.

В 2022 году, утверждает американское военное ведомство, Китай скорее всего построил три новых кластера для размещения ракет, в том числе 300 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Наращивание ядерного арсенала Китаем в США воспринимают как очень существенную опасность, поскольку Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника и экономического конкурента в течение ближайших десятилетий.

Как считают аналитики американского министерства обороны, Китай может в перспективе угрожать нанесением неядерных ударов по целям на Гавайских островах, Аляске, в восточных штатах США. В то же время, Пентагон отмечает, что китайское руководство пока основывает свою политику на принципах сдерживания, и применение ядерного оружия рассматривается как допустимый шаг лишь в случае агрессии противника против китайского государства.

Напомним, что ранее Государственная дума РФ приняла закон об отмене ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Тем самым, страна продемонстрировала США, что более не имеет юридических препятствий для возобновления испытаний ядерного оружия на фоне нарастания напряженности в мировом масштабе.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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