Войти
ЦАМТО

США передают Израилю боеприпасы калибра 155 мм и ракеты-перехватчики для "Железного купола"

268
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

ЦАМТО, 20 октября. Военные поставки из США в Израиль идут в ежедневном режиме и включают высокоточные боеприпасы и снаряды для артиллерии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Первые партии военной помощи, включая боеприпасы, начали прибывать в Израиль на прошлой неделе и продолжают поступать на ежедневной основе. Помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе это высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и другие категории критически значимого военного имущества", – сказал он на брифинге для СМИ.

СМИ ранее сообщали, что США передают Израилю десятки тысяч 155-мм снарядов, которые были зарезервированы для Украины.

Кроме того, по словам П.Райдера, израильтяне получают противоракеты для систем "Железный купол".

США также намерены отправить Израилю две системы ПВО "Железный купол" в рамках договоренности обратного лизинга, передает агентство Рейтер со ссылкой на американские источники. Отмечается, что передача систем может произойти в ближайшие дни.

"Пентагон заявил членам конгресса на брифинге в среду, что намерен отправить свои две системы противоракетной обороны "Железный купол" обратно в Израиль в рамках сделки с обратным лизингом", – говорится в сообщении агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
JDAM
Похожие новости
20.10.2023
Проблемы военно-промышленного комплекса США в связи с новой войной на Ближнем Востоке
29.05.2023
США согласились на поставку F-16 Украине – но не просто так
03.09.2021
Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон
01.07.2019
"Глобал Хок" вне конкуренции
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB