США передают Израилю боеприпасы калибра 155 мм и ракеты-перехватчики для "Железного купола"

ЦАМТО, 20 октября. Военные поставки из США в Израиль идут в ежедневном режиме и включают высокоточные боеприпасы и снаряды для артиллерии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Первые партии военной помощи, включая боеприпасы, начали прибывать в Израиль на прошлой неделе и продолжают поступать на ежедневной основе. Помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе это высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и другие категории критически значимого военного имущества", – сказал он на брифинге для СМИ.

СМИ ранее сообщали, что США передают Израилю десятки тысяч 155-мм снарядов, которые были зарезервированы для Украины.

Кроме того, по словам П.Райдера, израильтяне получают противоракеты для систем "Железный купол".

США также намерены отправить Израилю две системы ПВО "Железный купол" в рамках договоренности обратного лизинга, передает агентство Рейтер со ссылкой на американские источники. Отмечается, что передача систем может произойти в ближайшие дни.

"Пентагон заявил членам конгресса на брифинге в среду, что намерен отправить свои две системы противоракетной обороны "Железный купол" обратно в Израиль в рамках сделки с обратным лизингом", – говорится в сообщении агентства.