Ростех завершил госиспытания самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ"

ЦАМТО, 20 октября. Госкорпорация Ростех завершила госиспытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", подтвердив уникальные технические характеристики установки.

Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

САО "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.

В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.

"Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" – это не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий. Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия", – отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".