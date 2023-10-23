ВС Эстонии получат бронетехнику турецкого производства

ЦАМТО, 20 октября. В ходе визита 18 октября в Таллинн министр обороны Турции Яшар Гюлер обсудил со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром двустороннее оборонное сотрудничество и заключил ряд соглашений в оборонной сфере.

В частности, генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Center for Defense Investment) Магнус Вальдемар Саар и руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности. Соглашение обеспечит контроль качества приобретаемой техники, ее эксплуатации и обучения личного состава со стороны Турции.

С компаниями Nurol Makina и Otokar заключены контракты на закупку около 230 колесных бронированных машин. Общая стоимость двух контрактов превышает 220 млн. евро. Техника предназначена для защиты военнослужащих ВС Эстонии в боевых условиях, обеспечивая их быстрое и безопасное развертывание на поле боя.

Решение о покупке ББМ было принято по результатам оценки рынка и международного конкурса с участием девяти компаний из шести стран. Требования к закупаемой технике предусматривали, что бронемашины должны соответствовать техническим требованиям и стандартам качества ВС Эстонии, а лучшие предложения выбирались с учетом наиболее коротких сроков поставки и низкой стоимости. Как заявлено, новые бронемашины будут адаптированы к требованиям ВС Эстонии.

Заказанная бронетехника разделена на две категории: бронемашины с колесной формулой 4х4, которые будут применяться малочисленными подразделениями 1-й и 2-й пехотных бригад, а также ББМ с колесной формулой 6х6, которые поступят на вооружение 2-й пехотной бригады. Ранее на вооружении 2-й пехотной бригады колесная бронетехника отсутствовала. Контракты рассчитаны на 10 лет и предусматривают закупку дополнительных бронемашин и запасных частей (в случае необходимости). ВС Эстонии намерены сразу же приступить к обучению водителей и технических специалистов для ускорения принятия техники на вооружение.

Как сообщается, представители ECDI и турецкой компании Otokar подписали контракт на поставку 112 бронетранспортеров "Арма" с колесной формулой 6x6 на сумму около 130 млн. евро, включая оборудование для технического обслуживания и услуги обучения. Их поставки планируется начать во второй половине 2024 года и завершить к 2025 году.

Эстония станет второй страной НАТО, принявшей ББМ "Арма" на вооружение.

Nurol Makina в рамках контракта с ECDI поставит ВС Эстонии 112 легких бронемашин NSM с колесной формулой 4x4 общей стоимостью 90 млн. евро. Ожидается, что первые бронемашины прибудут в Эстонию в 2024 году.

Кроме того, четыре бронемашины компании Nurol Makina приобретены для Центра обезвреживания взрывоопасных предметов Спасательного департамента Эстонии.