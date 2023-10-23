«Ростех» заявил об успешном завершении испытаний САУ «Коалиция»

«Ростех»: завершение испытаний САУ «Коалиция» позволяет начать серийное производство

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, подтвердившие ее уникальные технические характеристики. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех» в пятницу, 20 октября.

«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», — заявили в «Ростехе» по итогам испытаний.

Там рассказали, что орудие предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. САУ также поможет уничтожать средства противовоздушной и противоракетной обороны и пункты управления и полевых фортификационных сооружений.

«Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

В конце сентября исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил об окончании официальных испытаний FPV-дрона «Воробей» и ретранслятора связи для беспилотных летательных аппаратов «Облачко». По их итогам было принято решение о серийном производстве наших изделий для нужд специальной военной операции (СВО) с октября.

Дроны «Воробей» оснащают кумулятивными боеприпасами, которые весят около 500 г. Это, в свою очередь, позволяет им пробивать броню до 200 мм. Помимо этого, ретрансляторы «Облачко» способствуют применению таких дронов на дистанциях свыше пяти километров, учитывая, что оператор может быть в укрытии.