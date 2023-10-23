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Известия.ru

Военные связисты в профессиональный праздник рассказали об особенностях работы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

День военного связиста для команды комплексной аппаратной станции на базе бронемашины «Тигр» ничем не отличается от военных будней. Военнослужащие мониторят и отслеживают системы коммуникаций, поддерживают работу каналов связи между подразделениями и штабами. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь встретил профессиональный праздник связистов в зоне СВО и расспросил их об особенностях работы.


«В данный момент мы занимаемся обеспечением связи и радиосвязи, непрерывно мониторим на предмет сбоев со спутниками, транспортной сетью. Чтобы это делать, необходим круглосуточный контроль, дежурства. День военного связиста мы отмечаем, как и всегда, на работе, ведем мониторинг, отслеживаем работу всех систем, чтобы информация доходила вовремя», — рассказал начальник комплексной аппаратной станции с позывным Снеговик.

Корреспонденту «Известий» удалось проехать на месте начальника связи в бронемашине «Тигр» и показать ее внутреннее устройство.

«Тут не всё можно показывать, но этот телефон можно только. Отсюда можно звонить голосом в любую точку страны. То, что раньше занимало целый КамАЗ по объему, сейчас всего лишь небольшая бронемашина», — рассказал журналист.

Передвигаясь по вспаханному полю водитель-электрик с позывным Полигон заверяет, что «машина чувствует себя хорошо за счет колесной базы».

«По проходимости эта машина даст фору любой. В разных погодных условиях она себя чувствует отлично. Скорость развивает 120 км/ч по трассе и по пересеченной местности ее можно разогнать до 90-100 км/ч», — отметил он.

Командир роты связи с позывным Рязань объяснил, что их подразделение занимается организацией устойчивой и непрерывной скрытой связи между воинскими частями и вышестоящим штабом на всей линии фронта. Взаимодействуют связисты со всеми видами и родами войск.

«Раньше у нас использовались аналоговые средства связи, теперь перешли полностью на цифровое обеспечение. У нас появились и спутники, и различная техника для связи. Связь обеспечиваем и для авиации, и для артиллерии — для точного наведения и поражения противника. Права на ошибки у нас нет: если связь пропадет, управления никакого не будет», — пояснил он.

Рязань добавил, что связисты всегда находятся на передовой, так как первыми прокладывают маршруты по открытой местности для размещения антенн и нужной техники.

20 октября Минобороны рассказало, как связисты под шквальным огнем восстановили связь и помогли артиллерии отразить атаку противника. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку наступления с массированной артиллерийской поддержкой.

В августе корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен при помощи радиостанции. Боевики выяснили, что попросить о сдаче в плен можно через радиостанцию, что впоследствии они и сделали.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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