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РИА Новости

В Оренбуржье заступил на дежурство гиперзвуковой комплекс "Авангард"

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Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Минобороны РФ

В Оренбургской области на дежурство заступил очередной гиперзвуковой "Авангард"

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Очередной гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области в рамках перевооружения Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - говорится в описании к видео.

В ведомстве уточнили, что инфраструктура позиционного района подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Это сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - добавили в ведомстве.

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