В Оренбуржье заступил на дежурство гиперзвуковой комплекс "Авангард"

В Оренбургской области на дежурство заступил очередной гиперзвуковой "Авангард"

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Очередной гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области в рамках перевооружения Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - говорится в описании к видео.

В ведомстве уточнили, что инфраструктура позиционного района подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Это сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - добавили в ведомстве.