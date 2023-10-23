МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»

В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард». Минобороны 20 октября представило видео, как это происходит.

Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава подготовлена.

Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил страны, отметили в Минобороны.

17 октября в ходе церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна «Алмаз-Антей» в индустриальном парке «Руднево» министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что оснащенность российских армии и флота сегодня поддерживаются на уровне, гарантирующем адекватный ответ на любые угрозы для страны.

По его словам, система противовоздушной обороны РФ сегодня защищает небо Москвы и других городов, в которых расположены критически важные для экономики страны объекты.

17 декабря прошлого года в Оренбургской области в День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск.