Байден признал, что "время имеет ключевое значение" в плане поддержки США Украины

По мнению американского лидера, Соединенные Штаты представляют собой "незаменимую нацию, объединяющую невинных людей во всем мире"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден признал, что "время имеет ключевое значение" в плане поддержки Соединенными Штатами Украины.

"Однако время имеет ключевое значение. Знаю, что у нас на родине разногласия [по поводу целесообразности оказания дальнейшей крупной поддержки Киеву]. Мы должны их преодолеть. Мы не можем позволить, чтобы мелочная <...> политика вставала у нас как у великой державы на пути", - заявил Байден, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, в котором настаивал на оказании дальнейшей крупной помощи Украине и Израилю.

"Америка - это маяк для [всего] мира. До сих пор", - полагает глава вашингтонской администрации. По его мнению, США представляют собой "незаменимую нацию, объединяющую невинных людей во всем мире". Люди доброй воли во всем мире, по версии Байдена, благодаря Вашингтону имеют возможность надеяться, отчаянно ждут, чтобы Соединенные Штаты про них не забыли.

Он сообщил, что направит в пятницу на рассмотрение Конгресса США новый запрос на выделение крупной финансовой помощи Украине и Израилю, но не уточнил размер этого пакета.

Американская администрация во главе с демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако некоторые американские законодатели от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. Кроме того, в свете резкого обострения ситуации в зоне ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи с Украины на Израиль.