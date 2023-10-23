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Китай запустит к Луне спутник-ретранслятор Queqiao-2 в 2024 году

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Queqiao
Вид со спутника-ретранслятора Queqiao на Луну и Землю из точки Лагранжа 2.
Источник изображения: Zhejiang University

Китай планирует в начале 2024 года запустить к Луне спутник-ретранслятор Queqiao-2, который обеспечит связь с наземными станциями миссий Chang'e 6, Chang'e 7 и Chang'e 8. Они будут работать, в частности, на обратной стороне естественного спутника Земли, сообщает издание SpaceNews.

1200-килограммовый космический аппарат Queqiao-2 получит параболическую антенну диаметром 4,2 метра. Срок службы спутника — более восьми лет.

Космический аппарат планируется развернуть на эллиптической окололунной орбите, параметры которой позволяют обеспечивать прямую связь как с наземными станциями, так и с расположенными на невидимой с Земли стороны Луны.

Издание напоминает, что сейчас в космосе работает китайский спутник Queqiao («Сорочий мост»).

В апреле агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao.

В мае 2019 года на ракете Long March 4C с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) был запущен спутник-ретранслятор Queqiao, при помощи которого осуществлялась связь с лунной миссией Chang'e 4.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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