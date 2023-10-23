Угрозу ВСУ из-за возможной поставки просроченных ракет оценили

Американские тактические ракеты ATACMS в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут срабатывать непроизвольно в случае проблем со сроком годности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее автор американского журнала Forbes Дэвид Акс предположил, что втайне отправленные на Украину американские ракеты ATACMS могут оказаться просроченными. Он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена заявляла, что США поставят Украине тактические ракеты, не рискуя своей военной боеготовностью. Поэтому, по мнению Акс, ракеты с истекшим или почти истекшим сроком годности могут оказаться у ВСУ.

«Истекший срок годности в первую очередь может влиять на то, что ракеты могут либо взорваться в воздухе, либо взорваться сразу при пуске, либо взорваться еще на складе или ангаре. Кроме этого, они могут и вовсе не сработать — упасть и не взорваться или взорваться частично. Такой вариант тоже не исключен», — сообщил специалист.

Речь идет о том, что механизмы могут вести себя непредсказуемо с точки зрения их эксплуатации и их боевого применения Александр Перенджиев военный политолог

19 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве надеются на поставки американских тактических ракет ATACMS на постоянной основе. Он также выразил надежду, что в дальнейшем Украине предоставят ракеты ATACMS других модификаций.