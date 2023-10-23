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Известия.ru

В России нашли ответ применению Украиной дальнобойных ракет ATACMS

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«РИА Новости»: ВС РФ нашли ответ применению Украиной дальнобойных ракет ATACMS

Вооруженные силы (ВС) РФ нашли ответную меру на использование украинскими войсками дальнобойных ракет ATACMS, сообщает 19 октября «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Российская армия, отметили специалисты, комплексно подошли к решению задачи по нейтрализации угроз от дальнобойных ракет ATACMS, которые недавно были поставлены Вашингтоном в Киев.

Так, например, ВС РФ намеревается подготовить расчеты систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы перехватывать ATACMS и ликвидировать пусковые установки и ракеты, которые находятся на складах Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью нанесения гиперзвуковых ударов.

По мнению военного аналитика, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, истребители МиГ-31К, оборудованные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», будут наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам ВСУ, где хранятся ракеты ATACMS.

Помимо того, Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества», считает, что ракеты «Кинжал» способны поражать корабли-носители морских дронов украинской армии, если они будут выявлены в акватории Черного моря.

Также эксперты отметили важность подготовки расчетов российских зенитных ракетных комплексов для перехвата выпущенных ракетных снарядов.

В тот же день половник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» назвал средства противостояния дальнобойным ракетам ATACMS. По его словам, переданные Украине властями США ракеты полностью идентифицируются российскими средствами противовоздушной обороны.


17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет. Передачу этих ракет также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

На следующий день президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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