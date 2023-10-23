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Вестник Мордовии

Снова на передовой: 57-мм "адскую молотилку" применили в боях с израильтянами

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Источник изображения: Фото: телеграм-канал Юрия Лямина

Кроме современных противотанковых комплексов, дальнобойных ракетных систем, вооруженное крыло движения "Хезболла" обладает различными артиллерийскими системами. В том числе знаменитыми "адскими молотилками" - 57-мм пушками комплекса противовоздушной обороны С-60. По сообщениям поступающим из Ливана, недавно одна такая пушка была задействована в обстреле израильских позиций.

Как напоминает "Российская газета (проект "РГ: русское оружие"), ее дальность стрельбы - 6000 м. Масса снаряда - 2,8 кг. Начальная скорость достигает 1000 м/c. Скорострельность - до 120 выстрелов в минуту. Такие орудия устанавливаются на различные колесные вездеходы.

Источник изображения: Фото: телеграм-канал Юрия Лямина

В то же время у этих формирований имеются в небольших количествах и изготовленные во времена Советского Союза 57-мм ЗСУ-57-2, выполненные на базе средних танков Т-54.

Также продолжается эксплуатация самостоятельно изготовленных самоходок, платформами для которых послужили использовавшиеся в зенитно-ракетных комплексах 2К12Е "Квадрат" (экспортное обозначение ЗРК "Куб") гусеничные шасси ГМ-578. Их дизельные двигатели В-6 обладают мощностью 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет 44 км/ч. Запас хода по топливу - не менее 300 км.

Источник изображения: Фото: телеграм-канал Юрия Лямина

Кроме АЗП-57 на них также монтируются 85-мм КС-1 и 100-мм КС-19. Первое орудие может бить на 18000 км, второе - на 21000 км. Правда, об их боевом применении пока не сообщалось.

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Страны
Ливан
Россия
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