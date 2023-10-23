Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации

Герасимов сообщил Путину, что войска решает задачи в соответствии с планом СВО

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации.

Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава".

"Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24".