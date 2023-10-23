В ИКИ РАН считают, что запуск миссии "Венера-Д" возможен в 2031 году

В мае 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщал, что в России будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Запуск миссии "Венера-Д", исходя из стартовых окон для полета к этой планете, возможен в 2031 году. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Дмитрий Горинов.

"Исходя из баллистических окон, нам представляется возможным запуск аппарата в 2031 году", - сказал Горинов, отвечая на вопрос.

Стартовым окном называют период времени, в который космический аппарат должен быть запущен, чтобы совершить полет к небесному телу по энергетически оптимальной траектории. Окно определяется исходя из положения тела относительно Земли.

В середине мая 2020 года научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д". Ее запуск, согласно материалам правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина, запланирован на период после 2030 года. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, эскизное проектирование "Венеры-Д" начнется в 2024 году.