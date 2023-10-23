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ТАСС

Работы по созданию космической системы "Млечный путь" развернут в 2026 году

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

В Роскосмосе пояснили, что ее ключевыми свойствами станут открытость, точность и глобальный охват

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Работы по созданию системы мониторинга космического пространства "Млечный путь", федеральный проект которой сейчас проходит согласование, будут развернуты в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" в 2026 году планирует развернуть работы по созданию на основе АСПОС ОКП (автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве) системы обеспечения безопасности в космосе следующего поколения, получившей название "Млечный путь", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, ключевыми свойствами системы станут открытость, точность и глобальный охват. Она получит новые наземные радиотехнические и радиолокационные станции, а также специализированные космические аппараты с бортовыми оптическими комплексами.

"Система "Млечный путь" должна не только качественно изменить степень нашей осведомленности о техногенной космической обстановке, но и обеспечить мониторинг и прогнозирование "космической погоды", а также предупреждать землян об опасных небесных телах - астероидах и кометах", - подчеркнули в Роскосмосе.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства.

В апреле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил создание в РФ федерального проекта системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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