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ТАСС

Фон дер Ляйен сделала вводящее в заблуждение заявление о $50 млрд инвестиций для Киева

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Программа бюджетной помощи Украине на период с 2024 по 2027 годы не утверждена странами Евросоюза в Европейском совете

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что ЕС выделил Киеву "свыше $50 млрд инвестиций", что не соответствует действительности, так как выделение средств еще не было утверждено Евросоветом.

Это заявление фон дер Ляйен сделала во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС - США. По ее словам, Евросоюз должен инвестировать в будущее Украины "начиная с сегодняшнего дня". "И ЕС уже лидирует на этом пути с более чем $50 млрд инвестиций для Украины, которые она получит в ближайшие четыре года. Европа намерена нарастить помощь Украине и призывает, чтобы поддержка США стала важной частью глобальных усилий", - сказала фон дер Ляйен.

В действительности предложенная Еврокомиссией 20 июня программа бюджетной помощи Украине в €50 млрд на период с 2024 по 2027 годы до сих пор не утверждена странами Евросоюза в Европейском совете. Таким образом, сейчас этой программы не существует.

Так как в бюджете ЕС сейчас нет этих денег, фон дер Ляйен в июне призвала все страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет Евросоюза на покрытие расходов. Это предложение не встретило поддержки государств сообщества. Ожидается, что данная проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе. По оценкам местных экспертов, вероятность достижения соглашения низкая, если не будет найдена иная схема финансирования этих бюджетных расходов.

17 октября инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, однако без решения Европейского совета она не может быть реализована. 

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