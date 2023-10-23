Россия разработала некоторые проекты резолюций ГА ООН против гонки вооружений в космосе

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что в последнее время риски превращения космического пространства "в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне реальные очертания"

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Россия внесла некоторые проекты резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), на рассмотрение Первого комитета ГА ООН по разоружению. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Российская Федерация вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций ГА ООН "Неразмещение первыми оружия в космосе", "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" и "Дальнейшие практические меры по ПГВК". <...> Наши проекты направлены на консолидацию дискуссии по ПГВК и формирование объединительной повестки дня. Призываем все государства поддержать эти проекты резолюций и выступить их соавторами", - сказал он на заседании Первого комитета.

"В последнее время риски превращения космического пространства в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне реальные очертания. Реализуемый США и рядом государств Запада курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия на космические объекты <...> и использование космического пространства для ведения боевых операций продолжает подрывать международный мир и безопасность, дестабилизировать обстановку в космическом пространстве и оказывать негативное влияние на продвижение к цели ПГВК", - убежден дипломат.

Он обратил внимание Первого комитета на проявившуюся в ходе событий на Украине "чрезвычайно опасную и выходящую за рамки безобидного использования космических технологий тенденцию". "Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях. Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Повторим для непонятливых: квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - подчеркнул он.