В Раде заявили о слишком поздних поставках танков Abrams Украине

Депутат Алексей Гончаренко отметил, что боевые действия "конечно же, не завершатся в этом году"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. США поставили Украине 31 танк Abrams слишком поздно, в этом году бронемашины уже не смогут помочь Киеву. Об этом сообщил журналу Newsweek депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Для этого года, кажется, слишком поздно", - сказал он, добавив, что боевые действия "конечно же, не завершатся в этом году". Гончаренко добавил, что Киев "очень благодарен" Вашингтону, но 31 танк "не сможет все изменить".

В том, что Abrams смогут обеспечить Киеву преимущество, сомневается и эксперт в сфере военных исследований из Королевского колледжа Лондона Марина Мирон, с которой побеседовал Newsweek.

"Этого недостаточно, чтобы что-то сильно поменялось на Украине", - считает она. Мирон отметила, что Украина столкнется с проблемами при обслуживании танков. Так, Киеву придется создавать новые цепочки поставок боеприпасов и запчастей, а также следить за тем, чтобы механикам-водителям танков хватало топлива. "Это создает проблемы не только с точки зрения цепочек поставок, но и предоставляет российской артиллерии и дронам привлекательные цели", - пояснила эксперт.