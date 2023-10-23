"Пустая трата средств". Никакая американская помощь не спасет ВСУ

Вашингтон намерен выделить Киеву очередной пакет многомиллиардной помощи, пишет Responsible Statecraft. Однако у Украины нет шансов одержать победу на поле боя, сколько бы денег ни выделил Конгресс. Пора признать эту очевидную истину, отмечает автор.

Никакая помощь не поможет Украине одержать победу на поле боя, к которой она стремится.

Во вторник газета The Washington Post сообщила, что администрация Байдена готовится представить в Конгресс запрос на очередные 100 миллиардов долларов, намереваясь передать эти средства Украине на военные нужды, Израилю на ведение новой войны, а также на возможную будущую войну в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но авторы статьи не уточнили, на что пойдут предназначенные для Киева деньги, и достижению каких целей эти средства должны содействовать. Причина проста и предельно ясна. У правительства нет плана, и оно не знает, чего хочет добиться.

В палате представителей США царит неразбериха, там уже две недели с лишним нет спикера. Отчасти такая ситуация возникла из-за того, что определенная часть республиканцев решительно против выделения дополнительных бюджетных средств Украине. Свое недовольство они выместили на республиканце Кевине Маккарти, лишив его должности спикера.

Сейчас все внимание приковано к политическому хаосу в Вашингтоне и к взрывоопасной ситуации в Израиле. По этой причине невозможно провести грамотную экспертизу и определить, разумно ли давать Украине еще больше денег. Это ошибка. Не нужно долго анализировать ситуацию, чтобы понять: глупо давать дополнительные деньги и оружие, не имея стратегии завершения военных действий, в том числе, дипломатической стратегии, не уступающей по своей значимости тем огромным поставкам артиллерии, ракет и танков, которые идут на Украину.

В октябре и ноябре прошлого года вооруженные силы Украины (ВСУ) были преисполнены уверенности в своих силах. ВСУ менее чем за два месяца заняли 6000 квадратных километров территории. Деньги, переданные Вашингтоном Киеву с начала конфликта, были огромные. Потом их стало еще больше.

К декабрю 2022 года американский Конгресс утвердил экономическую и военную помощь Украине на общую сумму 113 миллиардов долларов. В начале февраля Вашингтон, вдохновленный успехами Киева на поле боя, начал регулярно поставлять оружие в счет 2023 года. Он объявил о пакете помощи на три миллиарда долларов, в который вошли боевые машины пехоты "Брэдли", самоходные гаубицы, бронеавтомобили повышенной защищенности, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами, зенитные ракеты, противотранспортные мины, боеприпасы и прочие предметы снабжения из арсеналов министерства обороны.

Впоследствии другие члены НАТО обязались поставить танки "Челленджер-2" и "Леопард-2", легкие французские танки и сотни других бронемашин. Поэтому многие западные военные эксперты начали утверждать, что Украина может провести летнее наступление и выйти на побережье Азовского моря. "Настоящий ад разверзнется", - гордо возвестил сенатор Линдси Грэм. Уж лучше бы они умерили свои ожидания.

Как оказалось, украинцы в ходе своего наступления не достигли заявленных Киевом целей. Они не дошли до азовского берега. Они не захватили промежуточную цель – город Токмак. На самом деле, у них ушло почти три месяца на то, чтобы подойти к первой линии главного рубежа обороны российских войск, а после этого они вообще не смогли продвинуться ни на шаг. Потери личного состава, боевой техники и расход боеприпасов ошеломляют, а вот результаты совершенно не впечатляют. Но отсутствие успехов ни в коей мере не сдерживает американцев, многие из которых хотят и дальше накачивать Украину деньгами, боеприпасами и оружием.

Администрация поспешила объявить размеры помощи, которой она добивается от Конгресса, но практически не объяснила, на что пойдут эти средства. Говорить, что мы будем защищать Украину "столько, сколько потребуется", это не стратегия. Это не поддается измерению, оценке и даже определению. Президент обязан сообщить американскому народу, какого конкретного результата он хочет добиться, передавая эту помощь. Не имея такой информации, мы не сможем узнать, результативно ли потрачены выделенные деньги, или это просто колоссальная и пустая трата средств.

После шести месяцев подготовки, после четырех месяцев упорных усилий, после получения военной помощи на 46 миллиардов долларов, после содержательной боевой подготовки и получения разведывательного обеспечения Украина не смогла прорвать российскую оборону. Какой же логикой руководствуются сторонники выделения дополнительной помощи, когда утверждают, будто очередной многомиллиардный пакет обеспечит успех там, где все предыдущие усилия закончились неудачей? Нет никакой логики.

У Украины нет реальных шансов одержать победу на поле боя, сколько бы денег ни выделил Конгресс, сколько бы танков мы туда ни отправили, сколько бы артиллерийских снарядов ни произвели. Пора признать эту очевидную истину и найти другие пути для продвижения вперед.

Дэниел Дэвис (daniel l. Davis)