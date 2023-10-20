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ТАСС

Зеленский созвонился с Байденом и поблагодарил его за ракеты ATACMS

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия, ситуацию вокруг замороженных российских активов и конфликт на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом и поблагодарил его за поставленное вооружение. Об этом сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) Зеленского.

"Провел разговор с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей", - написал глава украинского государства, добавив, что "украинцев очень вдохновило получение тактических ракет ATACMS".

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия, ситуацию вокруг замороженных российских активов и конфликт на Ближнем Востоке.

В минувший вторник Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS, в тот же день Белый дом сообщил, что администрация США передала Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км.

Ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System - армейский тактический ракетный комплекс) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Боевая часть ATACMS весит 226 кг. Боеприпас "упакован" в транспортно-пусковой контейнер, может применяться с гусеничной пусковой установки реактивной системы залпового огня M270 MLRS и колесной РСЗО M142 HIMARS. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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