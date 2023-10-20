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Ростех

Сергей Чемезов провел заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям

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Сергей Чемезов и Владимир Гутенев
Сергей Чемезов и Владимир Гутенев.
Источник изображения: rostec.ru

Генеральный директор Госкорпорации Ростех и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов провел совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Участники обсудили новые подходы к развитию высокотехнологичной промышленности и ОПК как ответ на вызовы времени. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги Владимир Гутенев, полномочный представитель президента в СибФО Анатолий Серышев, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, члены Бюро Союза и Лиги, руководители госкорпораций и крупных промышленных предприятий, депутаты Государственной Думы, председатели российских профсоюзных организаций и другие представители министерств, ведомств и организаций.

Открывая заседание, Сергей Чемезов отметил, что промышленное производство показывает уверенный рост в условиях внешних вызовов. «Более полутора лет мы живем в условиях масштабных экономических санкций. Россия, несмотря на трудности, продолжает движение в заданном векторе. Результаты структурной перестройки экономики уже хорошо видны. Промышленность вышла на довоенный уровень начала 2022 года и с весны текущего года продолжает расти. Речь не только о гособоронзаказе, но и гражданских отраслях: с уходом иностранных компаний отечественные производители получили нишевые преимущества и наращивают выпуск продукции, расширяя ее номенклатуру. Этому способствуют оперативные решения президента, правительства, законодателей, а также инициативы крупнейшего отраслевого объединения – Союза машиностроителей России», – отметил глава Ростеха.

Сергей Чемезов подчеркнул, что экспертные структуры Союза и Лиги являются одним из важнейших инструментов реализации промышленной политики. «Идет поиск новых подходов и у нас, в том числе в рамках работы наших экспертных структур», – пояснил он.

По словам главы Союза, были созданы еще две новые структуры: Комитет по развитию перспективных компетенций в сфере профессионального образования, управления персоналом и социальной политики, а также Комиссия по вопросу разработки и продвижения программ популяризации инженерных и рабочих профессий, культурно-патриотических и идеологических проектов СМР.

Владимир Гутенев в своем выступлении рассказал о законодательной деятельности, направленной на правовое регулирование в сфере промышленной политики, а также о текущей работе Союза машиностроителей России.

«Геополитическая ситуация диктует необходимость инновационных подходов и в законотворчестве. Только благодаря гибким нестандартным решениям, новым инструментам и формам мы сможем обеспечить достижение ключевых целей научно-технологического развития и конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке», – добавил он.

В своем выступлении заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев обозначил проблемы и пути решения военно-технического сотрудничества.

Исполнительный директор Госкорпорации Ростех, член Бюро СоюзМаш России Олег Евтушенко презентовал учебную программу «Маркетинг высокотехнологичных продуктов. Управление продуктовыми линейками».

Зампредседателя СоюзМаш России, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков проинформировал о новых финансовых инструментах, которые реализуются ПСБ.

Про стратегии выхода на внешний рынок и развитие сферы ОПК рассказал член Бюро СоюзМаш России, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

О решении кадрового дефицита в условиях возросшей нагрузки на ОПК и инновационных подходах в системе высшего образования рассказал член Бюро СоюзМаш, ректор МАИ Михаил Погосян. В частности ректор Московского авиационного института рассказал о реализации в его вузе пилотного проекта адаптивной трехступенчатой системы образования.

Директор НИИ глазных болезней доктор Юсеф Наим Юсеф проинформировал о создании и внедрении инновационной медицинской техники на примере взаимодействия НИИ глазных болезней и Госкорпорации Ростех.

О новых механизмах страхования и логистики доложил член Бюро Союза машиностроителей России, руководитель компании «Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок.

Также в рамках заседания Бюро были вручены государственные и ведомственные награды членам Бюро, представителям исполнительной и законодательной власти, предприятиям и организациям Союза и Лиги.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
ЛСОП
МАИ
Ростех
РОЭ
СМР
Персоны
Гутенёв Владимир
Михеев Александр
Погосян Михаил
Чемезов Сергей
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