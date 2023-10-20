США поставят Израилю две системы ПРО «Железный купол» в рамках «обратного лизинга»

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Соединенные Штаты поставят Израилю две системы противоракетной обороны "Железный купол", когда-то закупленные американцами у еврейского государства. Об этом сообщает Reuters.

По данным британского агентства, ссылающегося на высокопоставленные источники в США, Вашингтон принял решение передать Израилю две системы ПРО "Железный купол" в рамках так называемого "обратного лизинга". То есть американцы отдают во временное пользование израильтянам закупленные же у них зенитные системы. Поставка состоится в ближайшее время, информации об оплате лизинга нет.

Пентагон заявил членам конгресса на брифинге в среду, что намерен отправить свои две системы противоракетной обороны "Железный купол" обратно в Израиль в рамках сделки с обратным лизингом

- сообщает агенство.

Как уже сообщалось, США в рамках военной помощи уже отправили Израилю какое-то количество ракет для зенитных систем, в том числе и к "Железному куполу", и обещают продолжить поставки. Джо Байден, посетивший Израиль и встретившийся с Биньямином Нетаньяху, пообещал обратиться к Конгрессу, чтобы получить разрешение на "беспрецедентную помощь" Израилю.

Ранее ряд военных экспертов предположил, что в случае продолжения ракетных обстрелов со стороны сектора Газа и ливанской "Хизбаллы", израильская система противоракетной обороны просто не сможет перехватывать такое количество ракет. Поэтому поставки систем ПВО и боеприпасов к ним пойдут теперь Израилю, а не Украине, хотя Зеленский с каждой трибуны требует как можно больше ЗРК для защиты от российских ракет и беспилотников. Впрочем, как дальше будет развиваться ситуация, покажет уже ближайшее время.