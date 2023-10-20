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ТАСС

МО РФ отметило работу бронированных санитарных машин "Линза" в зоне СВО

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Защищенный санитарный автомобиль "АС-Линза"
Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.
Источник изображения: А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

По данным ведомства, они позволяют вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации и позволяют вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем. Об этом сообщил водитель-санитар эвакуационного отделения с позывным Ставрополь.

"Вывозили раненых прямо с поля боя. Хватает ей защиты [этого] класса. Проходимость хорошая. Выдерживает все, для чего она была предназначена. <...> И с переднего края вывозит, и с более отдаленных путей. Прямо во время боя эвакуировали, когда был стрелковый бой. БТР работали, танки работали, в этот момент эвакуировал, [в том числе] под минометным огнем. Машина позволяет", - рассказал он на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

"Линза" создана на базе бронированного автомобиля "Тайфун" с колесной формулой 4х4. Машина предназначена для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Она оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок. Снаряженная масса машины составляет чуть более 15 тонн, а броня обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от пуль калибра 7,62 мм и осколков. Максимальная скорость "Линзы" достигает 105 км/ч. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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