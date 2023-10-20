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ТАСС

СМИ: США могут направить Израилю десятки тысяч предназначавшихся для Украины снарядов

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Источник изображения: AP Photo/ Matt Rourke

По мнению американских официальных лиц, перенаправление снарядов не окажет непосредственного влияния на способности ВСУ на фронте

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США планирует направить десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, которые изначально предназначались для Украины.

Об этом со ссылкой на источники среди израильских чиновников сообщил портал Axios.

По мнению американских официальных лиц, перенаправление снарядов не окажет непосредственного влияния на способности ВСУ на фронте. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Украина
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