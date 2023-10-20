Между событиями на Украине и Ближнем Востоке нашлась связь

Совещание в Ново-Огарево объединило темы российской спецоперации и израильско-палестинского конфликта

Под председательством президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево 16 октября 2023 года прошло оперативное совещание, на котором обсуждался ход специальной военной операции (СВО) на Украине, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Обращают на себя внимание три факта. Во-первых, совещание проходило не в режиме телеконференции, а при личном присутствии, что говорит о большой важности рассматриваемых тем. Во-вторых, Палестина была поставлена на один уровень с Украиной, хотя от первой наши южные рубежи отделяет почти 1,5 тыс. км, а боевые действия в ходе спецоперации идут на российской территории (с учетом включения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ в их административых границах). В-третьих, в подмосковную резиденцию главы государства был допущен весьма узкий круг лиц: министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Рябков. Словом, обмен мнениями по Украине и Палестине вели шесть человек – небольшая компания; таким составом, как правило, обсуждаются вопросы, имеющие повышенное значение для национальной безопасности, когда необходимо предотвратить утечки секретной информации.

Главное, как всегда, обсуждалось за плотно закрытыми дверями, а открытая часть совещания свелась к кратким докладам представителей МО и МИД. По словам Шойгу, происходящее в зоне СВО характеризуется попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить наступательные действия на разных направлениях, но везде они сталкиваются с активной обороной Российской армии. «В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно, – сказал Шойгу. – Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили».

По факту нигде не допущено какого-либо продвижения противника, а наши войска на отдельных участках улучшили свое тактическое положение. Российская армия ведет активные действия на направлениях, где необходимо отодвинуть линию фронта. По всей видимости, министр имел в виду продвижение к северу от Авдеевки в ДНР и вглубь Харьковской области, с выходом передовых отрядов в предместья Купянска.

Украинские власти не добились какого-либо успеха ни в одной из своих трех наступательных кампаний нынешнего года – весенней, летней и осенней. Причиной провала планов киевского режима стала «достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона» Российской армии, причем Шойгу прикрепил к ней определение «активная».

«Противник понес если не сказать существенные, то большие, серьезные потери в живой силе, в технике» – сотни танков и почти 1,5 тыс. бронированных машин.

К сказанному в Ново-Огарево добавим высказывания Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ 16 октября. Там шла речь о важности артиллерии и своевременной поставки для нее боеприпасов, а также поставок новых систем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Промышленность просят нарастить выпуск таких систем, «минимизировать сроки их поставки в войска», а также заняться «быстрым восполнением запасов средств поражения». От всего этого зависит дальнейший ход СВО.

По информации иностранных СМИ, в день ВСУ выпускают 5 тыс. шестидюймовых снарядов, Российская армия – в несколько раз больше, нанося противнику гораздо больше урона.

В интервью Медиакорпорации Китая 16 октября глава российского государства сказал, что в ходе так называемого контрнаступления ВСУ, начатого 4 июня, «пока результатов нет, есть только огромные потери». Применительно к числу военнослужащих и единиц техники они оцениваются «один к восьми примерно, если в соотношении».

Напомним, что на пленарном заседании клуба «Валдай» 5 октября прозвучало, что к тому времени «украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек – это санитарные, безвозвратные потери», а также «557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса».

А в интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин» глава российского государства сказал: «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции».

Несмотря на сложную обстановку в зоне СВО, российское руководство находит время для переговоров на высшем уровне по урегулированию палестино-израильского конфликта. Уточнение позиции Москвы произошло в Ново-Огарево по результатам обмена мнениями представителей МИД, СВР, МО и специальных служб. Констатировалось обострение обстановки на Ближнем Востоке, «неизбирательный характер» операций израильской армии и угроза наземной операции и в секторе Газа, что для жителей палестинского анклава чревато гуманитарной катастрофой.

Главную ответственность за «драматический, тяжелый кризис» возложили на США, поскольку те «пытались на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать соответствующие профильные резолюции Совета Безопасности, препятствуют сейчас должному решению».

Несмотря на возросшую дипломатическую активность, «угроза выхода из-под контроля всего этого конфликта высока».

В день совещания в Ново-Огарево президент РФ связался по телефону с лидерами Сирии, Ирана, Египта и Палестины. А затем – премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху, до его сведения были доведены ключевые моменты телефонных контактов с предыдущими абонентами.

Москва делает шаги с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Подтверждена принципиальная готовность и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами.

Вместе с тем в ходе прошедших консультаций собеседники Путина высказали «серьезную озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну».

Отдельные политики ищут связь между спецоперацией на Украине и событиями в Израиле. На пресс-конференции 13 октября в Бишкеке журналисты попросили российского лидера прокомментировать заявления члена Конгресса США Марджори Тейлор Грин насчет поставок оружия с Украины радикальными элементам на Ближнем Востоке. Речь скорее идет не о поставках, а об утечке оружия с Украины, что неудивительно, принимая во внимание высокий уровень коррупции киевского режима. «Черный рынок вооружений устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие, повторяю, через третьи, четвертые руки», – сказал Путин.

Владимир Карнозов