США предоставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS

Американцы опять нашли способ переложить свои проблемы на других

Стрельба M57A1 Army Tactical Missile System (ATACMS). Фото с сайта www.army.mil

Из новостей 17 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли объекты у городов Скадовск и Бердянск американскими оперативно-тактических ракетами (ОТР) типа ATACMS. Месяцем ранее президент США Джозеф Байден сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о своем решении передать ВСУ небольшое количество таких ОТР в качестве помощи в конфликте с Россией. Как стало известно позже, первую партию обещанного оружия Пентагон подготовил к транспортирке в зону боевых действий в конце августа.

РАЗГОВОРЫ В ВАШИНГТОНЕ

В течение нескольких месяцев Украина просила США предоставить ей ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), которые дадут Киеву возможность поражать цели на расстоянии до 180 миль (300 км), угрожая линиям снабжения и командным пунктам за линией фронта. Представители Министерства обороны США неизменно заявляли в ответ, что у Соединенных Штатов нет больших запасов «лишних» ракет ATACMS, чтобы предоставить Украине. Кроме того, некоторые чиновники в Вашингтоне сопротивлялись поставкам этих ракет из обоснованных опасений, что это может спровоцировать непосредственный военный конфликт США с Россией.

Представитель Конгресса США заявил, что все еще ведутся дебаты о том, какой вариант ракеты будет передан и сколько ракет будет поставлено на Украину.

В свою очередь, издание The Washington Post в посвященном той же теме материале «США после оттягиваний поставят Украине ракеты большой дальности» сообщило, что после почти года отказов Киеву в его просьбах администрация Джозефа Байдена намерена все-таки предоставить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS в варианте с кассетной боевой частью, которая позволит наносить удары в глубину территории России. По словам нескольких человек, знакомых с ходом обсуждений, администрация Джозефа Байдена близка к объявлению о том, что она предоставит Украине вариант оперативно-тактической ракеты ATACMS, оснащенной кассетными боевыми частями, а не моноблочной боевой частью.

Ракета ATACMS с кассетной боевой частью с дальностью действия до 190 миль в зависимости от выбранной версии может позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам далеко за линией фронта и оборонительными линиями России.

Межведомственные дискуссии о том, одобрить ли поставку этого оружия Украине, к настоящему времени перешли от комитета заместителей глав ведомств национальной безопасности к комитету непосредственных руководителей этих ведомств, сообщили источники, выступавшие по этому деликатному вопросу при условии сохранения анонимности. Кульминацией всего процесса является принятие решения президентом Байденом.

СОМНЕНИЯ И КОЛЕБАНИЯ

Впрочем, еще летом Джозеф Байден перешел от твердого и многократно повторенного «нет» к заявлениям, что вопрос «находится на столе». Хотя администрация президента отказалась от первоначальных опасений, что Киев будет использовать оружие большой дальности для нанесения ударов по территории России, Пентагон по-прежнему обеспокоен тем, что передача из относительно небольших военных запасов ракет ATACMS в масштабах, способных изменить ситуацию на поле боя на Украине, подорвет боеготовность Вооруженных сил США в других потенциальных конфликтах.

Украина запросила сотни ракет. При этом варианты ATACMS с кассетными боевыми частями произведены в больших количествах, чем версии с моноблочной («унитарной») боевой частью, так что они больше не считаются приоритетным оружием для США. По данным публикаций Министерства обороны США за 2018 финансовый год, из первоначального выпуска ракет с кассетными боевыми частями в 2500 единиц (некоторые из них были произведены еще в начале 1990-х годов) неизвестное количество было позже переоснащено моноблочными боевыми частями. Однако большое количество кассетных вариантов ракет остается на складах.

И СЕБЯ НЕ ОБИДЕТЬ, И КИЕВ УДОВЛЕТВОРИТЬ

Джозеф Байден проинформировал Владимира Зеленского о планах передачи ракет ATACMS во время их встречи в Белом доме днем 21 сентября. Ранее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что Байден «постоянно обсуждал» с американскими военными, союзниками США и Украиной, «что необходимо на поле боя на любом этапе войны, а также что Соединенные Штаты могут предоставить, одновременно гарантируя, что Вашингтон сможет обеспечить собственные потребности в сдерживании и обороне».

Пентагон пока отказался предоставить точные данные о количестве ракет ATACMS с моноблочными боевыми частями в арсеналах США. С конца нынешнего года ракеты ATACMS будут постепенно заменяться новой ракетной системой большой дальности PrSM. В то же время военно-промышленная компания Lockheed Martin по-прежнему имеет контракты на производство 500 ATACMS в год, предназначенных для продажи за рубеж.

Одновременно со встречей с Зеленским администрация США объявила о выделении Украине дополнительного пакета оружия на сумму 325 млн долл. из запасов Министерства обороны США. Этот пакет включает дополнительные боеприпасы для средств ПВО, которые помогут укрепить противовоздушную оборону Украины. Пакет военной помощи также включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и кассетные боеприпасы, которые, по мнению американской стороны, «еще больше повысят способность Украины» продолжать контрнаступление против Вооруженных сил РФ. Первоначальные планы по включению ATACMS в кассетном снаряжении в этот список были изменены отчасти для того, чтобы позволить Джозефу Байдену предварительно переговорить по этому поводу с Владимиром Зеленским.

ПРОБЛЕМА КАССЕТНЫХ БОЕПРИПАСОВ

В июле 2023 года администрация президента США заявила, что начнет поставку 155-мм кассетных артиллерийских боеприпасов для пополнения запасов Украины до тех пор, пока не удастся пополнить стремительно сокращающиеся украинские запасы некассетных артиллерийских снарядов. Это заявление вызвало немедленную критику со стороны правозащитных групп.

Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах мира, взрываются в воздухе над целью, выбрасывая до сотен мелких бомб на обширной территории. Критики этого оружия отмечают, что некоторые суббоеприпасы не разрываются, что подвергает риску мирное население – иногда спустя годы после окончания конфликта.

В Пентагоне тогда заявили, что у кассетных артиллерийских снарядов, отправленных на Украину, показатель «несрабатывания» или отказов не превышает 2,35% по сравнению с 6% или выше в предыдущих испытаниях. С тех пор как этим летом украинские вооруженные силы начали применять эти кассетные артиллерийские снаряды, официальные лица США приветствовали это решение, заявив, что данные боеприпасы стали эффективным инструментом в украинском контрнаступлении по вытеснению русских войск.

Первоначальное решение Министерства обороны США о переоборудовании части кассетных ATACMS в ракеты с моноблочной боевой частью было направлено на удовлетворение установленного в 2008 году требования о достижении показателя несрабатывания размером 1% к 2019 году. При администрации Дональда Трампа эта политика была сохранена только для боеприпасов нового производства. Но данная планка была устранена для обновления наличных боеприпасов, а также для боеприпасов, снятых с вооружения.

Согласно публикациям изданий Сухопутных войск США от 2022 года, различные варианты кассетных боевых частей ATACMS содержат от 300 до 950 отдельных суббоеприпасов. Остается неясным, подвергались ли стареющие кассетные варианты этих ракет, остающихся на складах США, таким же новым испытаниям на уровень неразрывов, как и 155-мм артиллерийские снаряды.

ДАЛЬНОСТЬ – НЕ ПАНАЦЕЯ

Этой весной Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты с дальностью около 140 миль – почти в три раза больше, чем ранее было доступно Украине, но примерно на 50 миль меньше дальнобойности ATACMS. На фоне «медленного продвижения» (а фактически топтания на месте) украинского контрнаступления британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP позволили Украине атаковать цели, которых она ранее не могла достичь. Официальные лица США заявили, что возможности вооружения дальнего действия не являются «серебряной пулей» для решения проблем Украины, даже несмотря на то, что они признают их полезность.

При этом высокопоставленный французский официальный представитель заявил на этой неделе, что у его страны больше нет ракет SCALP, которые можно было бы отправить Украине без снижения собственной военной готовности. И неясно, сколько еще ракет Storm Shadow Великобритания планирует предоставить Украине.

Колин Каль, который до начала июля нынешнего года занимал должность заместителя министра обороны США по политическим вопросам, заявил на форуме аналитических центров, что поставки Украине кассетных артиллерийских снарядов уменьшили ее потребность в ATACMS. Самая большая проблема Украины, по его словам, заключается «не в сотне километров, а в километре перед ними с минными полями», которые русские заложили вместе с рядами траншей и танковых ловушек в оборонительных порядках вдоль тысячекилометровой линии фронта.

Минные поля оказались серьезным препятствием для продвижения Украины – особенно на юго-востоке, где киевские силы надеялись прорвать русскую оборону и перерезать линии снабжения.

РАКЕТЫ И ТРУДНОСТИ

Таким образом, по-видимому, в настоящее время речь идет о передаче Украине ракет MGM-140B (М39А1) ATACMS Block IA, имеющих инерциально-спутниковую систему наведения, официально заявленную дальность до 300 км (возможно, фактически больше) и боевую часть, несущую 275 или 300 осколочных суббоеприпасов М74 АРАМ (вес 0,59 кг, диаметр 60 мм). Ракеты этой модификации изготавливались для Сухопутных войск США с 1997 по 2003 год. Предполагается, что их сейчас на складах остается около 500 единиц из 610 поставленных.

Напомним, что в Вооруженных силах США имеются и другие проблемные вопросы, связанные с ракетным вооружением. Например, оборонное ведомство США, очевидно, не сможет в срок достичь намеченной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Пентагон откладывает принятие на вооружение своего оперативного гиперзвукового оружия второй год подряд, несмотря на то что Китай и Россия уже представили аналогичные образцы.

В прошлом году похожая ситуация возникла в ВВС США: они не успели в срок представить гиперзвуковую ракету воздушного базирования ARRW, которую планировалось запустить с бомбардировщика B-52 до конца 2022 финансового года. Тогда перенос объяснили необходимостью проведения дополнительных испытаний.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.