Как началась операция «Железные мечи»

Вакханалия смерти в праздник радости

Нынешняя война Израиля с ХАМАС, получившая название «Железные мечи», началась 7 октября, в день иудейского праздника Симхат Тора (Радость Торы). Арабо-израильская война 1973 года, именуемая в еврейском государстве Войной Судного дня, а в арабских странах Октябрьской войной, происходила с 6 по 25 октября 1973 года. Простое ли это совпадение?

В субботу 7 октября 2023 года израильтяне проснулись в другой стране. В 6.30 террористы ХАМАС начали массированный ракетный обстрел городов и населенных пунктов на юге и в центре Израиля. Включились сирены «Цева адом» («Красный цвет»), предупреждающие о ракетных обстрелах. Начала действовать израильская система противоракетной обороны «Железный купол». Совершенно неожиданным стал прорыв террористов через «Стену безопасности», построенную израильтянами и отделяющую еврейское государство от сектора Газа.

На израильской территории оказались тысячи хамасовских боевиков и воодушевленных ими жителей анклава. Террористы передвигались на джипах, мотоциклах и впервые в истории противостояния на парапланах. Несколько групп боевиков попытались высадиться на израильском побережье. Но ВМС Израиля эти попытки пресекли.

Уже через три дня количество жертв среди мирного израильского населения превысило число погибших в Войну Судного дня. В ходе войны полувековой давности Израиль потерял около 3 тыс. убитыми и примерно 10 тыс. ранеными. Более 300 израильских военных тогда попали в плен. В первые шесть дней нынешней войны израильтяне потеряли 1300 человек убитыми и почти 3 тыс. ранеными. Причем среди погибших только 160 – военнослужащие ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), все остальные – мирные граждане.

В первый же час хамасовской наземной атаки был захвачен Сдерот, город с 30-тысячным населением в одном километре от Газы. К вопросу, почему атака ХАМАС застала армию и спецслужбы Израиля врасплох, я вернусь ниже. Здесь же замечу, что в Сдероте полицейские и военные вместе с гражданскими лицами дали нападавшим бой, длившийся несколько часов. Но силы были неравны и отделение местной полиции оказалось захваченным нападавшими. Все 20 полицейских погибли.

После захвата некоторых районов Сдерота хамасовцами и джихадистами израильские военные призвали горожан закрыться в своих домах. Но призыв помог далеко не всем. Террористы стреляли по окнам, взламывали двери и убивали всех, кто встречался на пути.

Примерно такая же ситуация возникла в городе Офаким в 18 км от Газы, в который хамасовцы ворвались в тот же день. В Офакиме проживает также около 30 тыс. жителей, но там располагалось подразделение охраны штаба Южного военного округа. Парни охраны, оказав героическое сопротивление, полегли. Хамасовцы и джихадисты в Офакиме стали убивать всех подряд. Они врывались в квартиры и забивали людей насмерть. Если люди прятались в укрытиях, их забрасывали гранатами.

Носясь по городским улицам, хамасовцы и джихадисты оставляли после себя горы трупов и раненых. В офакимском районе Шапира подонки расстреляли попавшуюся им по дороге молодую женщину с двухлетним ребенком. Бандиты не разбирались в национальностях и конфессиях. В Офакиме они убили арабскую девушку, студентку университета. Там же от рук террористов погиб видный советский и израильский физик-теоретик 81-летний Сергей Гредескул и его 80-летняя жена Виктория. После переезда в Израиль профессор Гредескул преподавал в университете имени Бен-Гуриона в городе Беэр-Шева.

В кибуце Кфар-Аза в 4 км от сектора Газа 70 боевиков захватили около 200 жителей. Мужчин, женщин, стариков, детей. Они убили всех, включая 40 младенцев. Убивая младенцев, они их обезглавливали.

Картины таких злодеяний выдерживает сознание не каждого человека. Пресс-служба ЦАХАЛ предполагала камуфлировать на фото и видеосвидетельствах самые жуткие сцены. Но в итоге решили рассказывать и демонстрировать все как есть. Пусть мир видит, с кем сражается Израиль.

Кибуц Беэри в 2 км от Газы был захвачен хамасовцами в 6.00. Нападавшие, переодетые в форму израильских полицейских, перебили охрану и ходили от дома к дому, расстреливая жителей. Люди пытались спрятаться в бомбоубежище, но террористы взорвали его бронированные двери и закидали укрытие гранатами. Из 1 тыс. жителей Беэри погибло не менее 200. Через 12 часов после захвата кибуц освободили израильские военнослужащие.

Среди выживших был репатриант из США Томас Хэнд. Его дочь Эмили ночевала у подружки по классу в соседнем доме и погибла от рук террористов. Жена Томаса, мать Эмили, несколько лет назад умерла, мужчина воспитывал дочь один. Когда этому человеку, находящемуся на последней стадии нервного истощения, сообщили о смерти дочери, он даже улыбнулся: «Если бы она оказалась среди заложников, ее замучили бы и все равно убили». Но когда Томас Хэнд увидел обезглавленные тела дочери и ее подружки, он потерял сознание

В соцсетях премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху опубликованы фотографии младенцев, растерзанных хамасовцами. Их предваряет предупреждение: «Подумайте, хотите ли вы их увидеть».

Даже оказавшись в безысходном положении, израильтяне продолжали сражаться. Супруги Адар и Итай Бердичевские, бывшие офицеры израильской полиции, видя, что боевики приближаются к их дому, спрятали двух своих десятимесячных близняшек в «мамаде» (комнате с железобетонной дверью и ударопрочным стеклом – укрытием от ракетных ударов), а сами, вооруженные двумя пистолетами, вступили в бой. Убили восемь террористов и сами погибли. Над их трупами террористы надругались, но детей не нашли. Только через 13 часов после прихода израильских солдат детей обнаружили их дядя и дедушка.

Почти 300 молодых людей террористы лишили жизни на музыкальном фестивале. Это молодежное празднество собрало около 3 тыс. любителей рейва, радикального варианта музыки «диско». Полиция запретила рейверам проносить на фестиваль оружие и острые предметы. Поэтому 7 октября парни и девушки оказались совершенно беззащитными перед мерзавцами, которые пришли их убивать.

Фестиваль проходил близ кибуца Реим, в 5 км от границы с Газой. Количество убитых там превышает даже число убитых во время «Хрустальной ночи» германскими нацистами в ноябре 1938 года. Тогда немцы убили 90 евреев.

Выжили и вернулись домой немногие рейверы. Эстер Борухова, успев сесть в машину, притворилась мертвой и дождалась израильских солдат. Таня Рошаль, бывшая москвичка, объяснила свое спасение случайностью. Она увидела террористов, с гиканием и улюлюканием приближавшихся к ним на джипах и мотоциклах. «Мне удалось убежать в открытое пространство, фактически в пустыню, и скатиться кювет, – рыдая, объясняет Таня. – На мне была одежда желтого цвета». Она считает, что именно цвет одежды сделал ее незамеченной для нападавших. Таня пролежала не менее трех часов, пока не пришли солдаты израильской армии. Количество захваченных террористами на фестивале пленников неизвестно. Всех их мерзавцы смогли переправить в Газу.

ПОЧЕМУ АРМИЯ И СПЕЦСЛУЖБЫ ПРОСПАЛИ АТАКУ

Прежде всего кивают на разведку. Хваленые израильские спецслужбы действительно провалились. Как могло случиться, что МОССАД (ведомство разведки и специальных задач), Аман (военная разведка) и Шабак (общая служба безопасности) не предупредили о грядущей атаке?

По большому счету с МОССАДа следует снять обвинения в провале. Основные задачи этой разведывательной структуры связаны со сбором информации за рубежом. К таким задачам относятся «предотвращение террористической деятельности против израильских и еврейских объектов за рубежом; развитие и поддержание особых секретных связей, политических и иных, за рубежом; предотвращение разработок и приобретения запасов неконвенционального оружия враждебными странами; репатриация евреев из стран, официальный выезд в Израиль из которых невозможен».

Что касается Шабака, эту спецслужбу наверняка обвинят в провальной работе с агентурой. Последний позорный провал шабаковцев связан с убийством премьер-министра Израиля Ицхака Рабина 4 ноября 1995 года в Тель-Авиве. Не уследили.

Чтобы полностью разобраться в провале израильской разведки, необходимо тщательное расследование, которое потребует немало времени. Тем не менее уже очевидно, что основная вина лежит на Амане. Именно военные обязаны предупреждать политическое руководство о готовящихся враждебных действиях и террористических актах.

Хамасовские боевики и палестинские джихадисты на первом этапе нынешней войны, которую они именуют «Буря Аль-Аксы», обыграли израильтян по всем статьям.

Палестинец тушит пожар среди обломков дома, разрушенного в ходе авиационного налета. Хан-Юнис, юг сектора Газа. 14 октября 2023 года. Фото Reuters

Во-первых, ХАМАС за несколько месяцев до прорыва границы активизировал террористическую деятельность в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан). Оказалось, это была ловушка, на которую повелась военная разведка Южного округа. Полицейские структуры в Рамалле (административный центр Палестинской национальной автономии) не могли справиться с наплывом боевиков из Газы. На помощь пришел Израиль, переправивший на Западный берег несколько батальонов ЦАХАЛ. Хамасовская уловка сработала: южный фланг в военном отношении ослаб.

Во-вторых, израильтяне не отнеслись серьезно к активизации хамасовских вылазок у забора безопасности, построенного на границе с Газой. Даже сооружение тренировочного макета израильского поселения в Газе, который просматривался с израильской территории, Аман не принял в расчет.

В-третьих, массированный ракетный удар из Газы, предпринятый 7 октября, оказался лишь завесой для наземного вторжения. В-четвертых, израильское руководство купилось на требование властей Газы увеличить количество разрешений на работу в Израиле для жителей сектора. Для ХАМАС это требование было «тенью», которую они умело «навели на плетень».

Бригады «Изз ад-Дин аль – Кассам», боевое подразделение ХАМАС, насчитывают немногим более 40 тыс. боевиков, распределенных по 30 батальонам и примерно сотне рот. У хамасовцев (в отличие от ливанской Хезболлы, угрожающей евреям с севера) отсутствуют не то что танки, а даже простейшая бронетехника.

Трофейные израильские бронемашины хамасовские боевики демонстративно сжигают. Для перевозки своих бойцов и огневой поддержки террористы используют легковые автомобили, включая джипы с тяжелыми пулеметами. Такие машины именуются «шахидмобилями». В качестве легкого транспорта используются мотоциклы.

За год до атаки 7 октября увеличилась численность Нухбы – элитных сил спецназа ХАМАС. Аман тоже не обратил внимания на этот факт. Нухбиты первыми прорвали границу и вторглись в израильские кибуцы.

У Палестинского исламского джихада примерно 10 тыс. террористов. И в «Буре аль-Аксы» они отличились такими же преступлениями против человечности, как и хамасовцы.

Почему ХАМАС совершил именно сейчас беспрецедентное по жестокости нападение на евреев? В принципе оно укладывается в логику восприятия Израиля исламистскими террористами – не как государства, а некого «образования» в сердце арабского мира.

Власти Газы хотели запугать и те арабские страны, которые развивают межгосударственные связи с евреями. В Газе очень не хотели налаживания дипломатических отношений Саудовской Аравии и Израиля.

Но Газа сама не ожидала такой неподготовленности израильтян к прорыву границы. А с другой стороны, ХАМАС был потрясен быстротой мобилизации израильского общества.

В течение полутора суток ЦАХАЛ увеличил свои ряды на 360 тыс. бойцов Притом что предполагалось мобилизовать только 300 тыс. Резервисты приходили без повесток. Оказавшиеся за границей солдаты запаса срочно прилетали домой. Учащиеся йешив (религиозных школ), которые обычно не подлежат призыву, осаждают военкоматы.

Житель Иерусалима Абдулла Салих, 32-летний врач с опытом службы в ЦАХАЛ, пришел в военкомат и сказал: «Я этнический араб и мусульманин по вероисповеданию, но прежде всего я – израильтянин, представитель общности израильского народа. Мой гражданский долг – защищать свой народ от террористов и бандитов, предавших свою веру».

У ЗАЛОЖНИКОВ НА СПАСЕНИЕ ШАНСОВ НЕМНОГО

Израиль готовит наземное наступление. Одними только воздушными атаками не уничтожить боевую мощь ХАМАС, которая кроется в сотнях подземных тоннелей.

Страдают мирные жители сектора. Хотя Израиль использует систему, именуемую «стук по крыше». Прежде чем наносить ракетный или бомбовый удар по зданию, где под прикрытием мирных граждан террористы оборудуют огневые позиции, израильские летчики «стучат по крыше» болванкам, сброшенными с самолета или вертолета. Одновременно население предупреждается листовками, телефонными звонками, сообщениями в соцсетях о том, когда начнется воздушная атака.

Перед планируемым наземным наступлением ЦАХАЛ разбросал листовки в городе Газа с требованием к мирному населению эвакуироваться на юг сектора. В листовке имеется карта и даже названия улиц, по которым безопаснее всего осуществлять эвакуацию.

Впервые в истории противостояния Израиля с террористами и бандитами количество израильских заложников, по всей вероятности, превышает 200 человек. Хотя конкретных данных из Газы нет.

Почти все заложники – мирные граждане, среди них много стариков, женщин, детей. Всех захваченных израильтян и иностранных граждан террористы смогли переправить в Газу. Именно проблема заложников на сегодняшний день – самая животрепещущая.

ХАМАС угрожает в случае начала наземного наступления расстрелять оказавшихся в его руках израильтян и иностранцев. Согласно некоторым сообщениям, расстрел заложников уже начат. Полковник ЦАХАЛ в отставке Янив Рохов, несколько лет проработавший в Генштабе, сказал «НВО»: «К сожалению, шансов вернуть заложников домой немного. Террористы из Газы используют заложничество прежде всего как устрашение... Они готовы умереть ради смерти тех, кого они считают своими врагами».

Конечно, хамасовские главари будут требовать освобождения из плена своих подельников. Так было с похищенным израильским солдатом Гиладом Шалитом, которого после пяти лет и четырех месяцев заключения в октябре 2011 года обменяли на 1027 палестинских заключенных, из которых более 400 попали за решетку по обвинению в убийстве израильтян.

Ныне созданное в Израиле правительство национального единства во главе с Биньямином Нетанияху на подобные обмены не пойдет.

Цель операции «Война железных мечей» – полное уничтожение ХАМАС. Иного варианта израильское общество не приемлет.

Тель-Авив–Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.