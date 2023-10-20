Палестинская тема вышла на передний план

Мировые лидеры высказываются: кто за мирное, а кто за военное решение конфликта

Президент России Путин считает, что израильтяне столкнулись «с беспрецедентной атакой, которой в истории не было, и не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости». Ответные действия Армии обороны Израиля (АОИ, ЦАХАЛ) идут «масштабно и тоже достаточно жестокими методами». Несмотря на всё ожесточение с обеих сторон, Путин призвал их «думать о гражданском населении», заниматься поиском инструментов решения накопившихся проблем, искать выход из ситуации, в том числе при помощи «посреднических усилий».

Для этого Москва готова использовать многолетние связи с арабским миром – с общим пониманием, что необходимо создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Пока что израильский премьер-министр Биньямин Нетантьяху не прислушивается к подобным советам по мирному решению давнего конфликта с палестинцами, отдавая приоритет военному воздействию.

Сформированный в сильной спешке временный кабинет министров Государства Израиль впервые заседал 15 октября. К тому времени боевые действия в стране шли уже неделю, погибли более 3500 человек, из них 2300 палестинцы. Нетаньяху заявил: «ХАМАС думал, что мы развалимся. Мы уничтожим ХАМАС» (речь об «Исламском движении сопротивления»). Он констатировал «единство и солидарность» нового правительства и работу его членов «круглосуточно как команда и единый фронт». «Я видел наших замечательных воинов, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит вся нация. Они понимают масштабность задачи. Они готовы действовать в любой момент, чтобы истребить восставших против нас кровавых монстров», – заявил премьер.

Одно дело – делать громкие заявления, другое – отдавать четкий приказ военным. АОИ 14 октября рапортовала о готовности к следующему этапу ведения боевых действий, подразумевающему проведение войсковой операции на территории палестинского анклава в секторе Газа. Однако уже на следующий день местные СМИ сообщили, что операция отложена из-за низкой облачности, мешающей работе авиации.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что правительство будет вести с ХАМАС не мирные переговоры, а войну на уничтожение. А по словам главы МИД КНР Ван И, «действия Израиля вышли за рамки самообороны», необходимо немедленно прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа (7 октября израильские власти отключили им свет и воду). Ранее такие же определения в адрес Израиля вынес президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.

«Китай осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права», – подчеркнул Ван И.

Ставка Нетаньяху на силовое решение палестинского вопроса упирается в то обстоятельство, что после Ливанской войны 1982 года АОИ с сильным противником не сталкивалась. На протяжении десятилетий борьбу с палестинскими повстанцами вел в основном спецназ. Сегодня он несет на себе основную тяжесть боев с ХАМАС, и отдельные подразделения уже лишились половины состава, а потери хорошо подготовленных бойцов быстро не восполнишь.

Перед войсковой операцией в Газе также необходимо обработать мировое общественное мнение. Цель – гарантировать, что даже в случае невиданной ранее жестокости (физическое уничтожение либо выдавливание палестинского населения из сектора Газы в Египет, а географически больше некуда), АОИ не придется воевать на «два фронта», что будет, если арабские армии пойдут на Израиль. Не менее важно гарантировать получение всего необходимого материально-технического снабжения от западных стран. Без обязательного выполнения данных условий войсковая операция в Газе будет слишком рискованной и даже может закончиться уничтожением не ХАМАС, а государства Израиль в его нынешнем виде.

Инстинкт самосохранения подсказывает правительству Нетаньяху, что перед бойней в Газе требуется провести «разведку боем». На палестинцев брошена авиация, дабы устрашить их, а заодно проверить реакцию Запада, соседних стран и «арабской улицы».

Возможно, войсковой операции не будет – когда ХАМАС пойдет на мирные переговоры либо «поставит на паузу» боевые действия, используя неформальные договоренности через посредников. Такое случится, если внутри организации возьмут верх те, кто побоится увидеть большинство населения Газы в гробах или египетских палатках, ведь это ведет к существенному сокращению «кормовой базы» и числа сторонников.

Сейчас главное направление для руководства и ХАМАС, и Израиля – работа с арабскими странами, вернее, правящей элитой. А та пребывает в крайне непростой ситуации, поскольку, с одной стороны, дорожит деловыми связями с Западом, с другой – вынуждена потакать желаниям и стремлениям населения. Если не прислушиваться, что говорят «на арабской улице», народ сметет элиту как не отражающую интересы страны и арабской нации как таковой (примеров масса).

Элите совершенно не хочется воевать с Израилем, ведь в прошлом такие войны заканчивались неудачами, а с разгромом армии резко повышается риск государственного переворота. Понимая это, оппозиция и радикалы в арабских странах использовали и будут использовать «палестинский вопрос» для повышения собственного влияния на народные массы.

Отдельная тема – настрой общественного мнения стран Запада. Сегодня борьба за него идет по детской линии. Развернулась «война фотографий» между ХАМАС (регулярно публикует снимки убитых и раненых в ходе израильских авиаударов палестинских младенцев) и правительства Нетаньяху (тот неизвестно что показал Байдену и Блинкену). Европейские газеты обещанных фото от израильских властей пока не получили и, за неимением иного, публикуют снимки мертвых и раненных палестинских младенцев, что настраивает читателей против политики Нетаньяху.

Если общественное мнение стран Запада будет и дальше склоняться в поддержку палестинцев, нельзя исключать уменьшения материально-технической помощи АОИ, а только собственными силами она не в состоянии длительное время вести интенсивные боевые действия.

Что для Запада будет главнее – мир на Украине или примирение израильтян и палестинцев? Помогать вести сразу две большие войны там не способны.

России важно использовать момент в собственных интересах, прежде всего для повышения влияния в арабском мире, отстаивания своих позиций в Сирии, укрепления отношений с Ираком, развития стратегического сотрудничества с Ираном.

Отношения с арабскими странами важны и для Вашингтона. Однако, согласно публикации в газете Washington Post, в ходе посреднических усилий, начавшихся 12 октября с визита в Израиль, госсекретарь США Энтони Блинкен «столкнулся с ожесточенным сопротивлением лидеров арабского мира». Его собеседники отказались осудить атаки ХАМАС, а кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман призвал остановить военные операции Израиля, «которые унесли жизни невинных людей», и «снять осаду» с сектора Газа, чтобы «палестинский народ достиг соблюдения своих законных прав». Встреча Блинкена с кронпринцем состоялась 15 октября, перед этим посланник Белого дома побывал в Иордании, Катаре, Бахрейне и ОАЭ. По итогам сепаратных переговоров Израиль вместо обещанного начала войсковой операции возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа.