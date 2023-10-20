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В течение прошедших десяти дней российской армией при помощи ударов барражирующих боеприпасов "Ланцет" было уничтожено по меньшей мере четыре поставленных из Франции боевикам киевского режима самоходных артиллерийских систем CAESAR калибра 155 мм.

Рост числа пораженных российскими барражирующими боеприпасами французских САУ обусловлено тем, что на вооружении ВС РФ появляется все больше "Ланцетов" новой модификации, дальность полета которых составляет около 70 километров, что значительно превышает аналогичный показатель более старых модификаций, у которых он составлял до 40 километров.

Поскольку украинские артиллеристы, как правило, применяли французские САУ CAESAR почти на пределе дальности, они были в недосягаемости для поражения ранними модификациями "Ланцетов", однако появление в войсках барражирующих боеприпасов новых модификаций в корне изменило ситуацию.

Также сообщается, что российская армия в течение прошедших суток уничтожила украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 и вертолет Ми-8. Штурмовик украинских ВВС Су-25 был сбит российской ПВО в районе города Днепропетровск, украинский истребитель МиГ-29 удалось уничтожить ударом авиации ВКС РФ, а транспортный вертолет Ми-8 был сбит на территории Харьковской области.

Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила 61 беспилотник ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.