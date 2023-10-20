Войти
Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Израиля пообещал скорое начало сухопутной операции в Газе

414
0
-1
Израиль наносит артиллерийские удары по сектору Газа. 11 октября 2023 года
Израиль наносит артиллерийские удары по сектору Газа. 11 октября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Erik Marmor

Иерусалим. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа.

"Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит", - приводит The Times of Israel слова министра во время посещения позиций израильских военных на границе сектора Газа.

В свою очередь командующий Южного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что сухопутное наступление в секторе Газа будет "сложным, долгим и напряженным".

Тем временем в группировке ХАМАС заявили, что выпустили из южного Ливана по Израилю 30 ракет, в основном по городам Нагария и Шломи. До этого ливанское шиитское движение "Хезболла" также сообщила о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ.

Израильские военные открывали ответный огонь по ливанской территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.05.2019
Newsweek (США): Россия, США и краткая история использования животных в качестве военной силы
13.12.2018
Визит в Москву: что Израиль и Россия не поделили в Сирии
07.05.2018
Су-30СМ был сбит в небе над Сирией птицей
19.02.2014
Универсальный и сверхточный
05.02.2014
Двухсредный друг спецназовца
20.05.2013
И за десант, и за спецназ
21.12.2010
"Железный купол" - обман на миллиард шекелей?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 11:46
  • 56197
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:29
  • 27
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 20.10 06:17
  • 1
Какой ВМФ нужен современной России
  • 20.10 06:02
  • 1
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 05:37
  • 111
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику