Глава Минобороны Израиля пообещал скорое начало сухопутной операции в Газе

Иерусалим. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа.

"Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит", - приводит The Times of Israel слова министра во время посещения позиций израильских военных на границе сектора Газа.

В свою очередь командующий Южного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что сухопутное наступление в секторе Газа будет "сложным, долгим и напряженным".

Тем временем в группировке ХАМАС заявили, что выпустили из южного Ливана по Израилю 30 ракет, в основном по городам Нагария и Шломи. До этого ливанское шиитское движение "Хезболла" также сообщила о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ.

Израильские военные открывали ответный огонь по ливанской территории.