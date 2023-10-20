Названо мощнейшее оружие Российской армии в зоне СВО

Российская тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» считается настолько мощной, что США уже поднимали вопрос о том, чтобы ее запретить и отнести к оружию массового поражения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Специалист отметил, что Вооруженный силы России применяют в зоне специальной военной операции тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка».

«Если говорить про "Солнцепек", то это система на основе танка Т-90. Связано это с ракетами, которые применяются, а именно: эта огнеметная система использует термобарические боеприпасы. Их дальность не очень большая — где-то пять-семь километров», — поведал он.

По словам Кнутова, из-за малой дальности стрельбы «Солнцепек» должен очень близко подходить к передовой. В это время система становится достаточно уязвимой.

«Чтобы этого избежать, она должна подходить под охраной танков и другой техники. Но это раскрывает противнику, что вскоре будет нанесен удар. Поэтому, как правило, "Солнцепеки" действуют в одиночку: они незаметно продвигаются к позициям, наносят удары и тут же уходят», — сообщил эксперт.

«Солнцепек» считается настолько мощным, что американцы уже поднимали вопрос о том, чтобы запретить его и отнести к оружию массового поражения. Потому что ничего подобного в США создать не могут. У них не получается Юрий Кнутов полковник в отставке

«Еще одна огнеметная система — "Тосочка". Она уже новее, установлена на шасси, имеет автоматический режим и дальность стрельбы уже порядка 15-20 километров. Я хочу сказать, что эти две системы являются очень крупным и мощным оружием», — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по укрытиям двух бригад Вооруженных сил Украины.